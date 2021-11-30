Kamu bankalarından tabandan kredi! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 5 bin TL, 10 bin TL, 15 bin TL ihtiyaç kredisi hesaplaması!

Kamu bankaları ihtiyaç kredileri faiz oranlarında, özel bankaların bir adım önünde yer alıyor. Bu anlamda Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi daha fazla tercih ediliyor. Peki kamu bankalarının ihtiyaç kredisi maliyetleri nelerdir? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası aylık yüzde kaç faizle ihtiyaç kredisi veriyor? İhtiyaç kredisi, bireylerin ticari hedefler dışında eğitim, seyahat, evlilik, taşınma, alışveriş, beyaz eşya gibi ya da sahip olunan borcu tespit edilen bireylerin her türlü ihtiyacını karşılamak değişik vade seçenekleri ile özel ve kamu bankalarının sağladığı finansal destektir.
Kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın ihtiyaç kredisi faiz oranları ciddi bir merak hususu oluyor. Konut kredisi ürününde faiz indirimi yapan bu bankalar ihtiyaç kredisi faizlerinde de indirime gittiler mi? Şu ana kadar oluşturulan açıklamalara göre kamu bankaları gereksinim kredisi ürünlerinde rastgele bir faiz indirimi yoluna başvurmadılar. Fakat gene de pazar ortalamasının altında maliyetlerle kamu bankaları müşterilerine gereksinim kredisi vermeyi sürdürüyorlar.
ZİRAAT BANKASI 5 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ TAKSİT HESAPLAMA
Ziraat Bankası'ndan ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşterilere banka doğrultusundan aylık yüzde 1,59 oranında faiz uygulandığı bildirildi. 36 ay vadeli 5 bin TL gereksinim kredisi kullananlar bankaya her ay 193,28 TL kredi taksiti ödüyorlar. Müşterilerin bu ihtiyaç kredisi amacıyla karşılamaları gereken senelik maliyet oranının ise yüzde 25 bulunduğu bildirildi. Ziraat Bankası bu maliyetlerle şu anda kamu bankaları arasında en ucuz faizle ihtiyaç kredisi veren banka olmayı sürdürüyor.
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