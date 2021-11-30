Kamu bankalarından tabandan kredi! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 5 bin TL, 10 bin TL, 15 bin TL ihtiyaç kredisi hesaplaması!

İHTİYAÇ KREDİSİ

İhtiyaç kredisi, bireylerin ticari hedefler dışında eğitim, seyahat, evlilik, taşınma, alışveriş, beyaz eşya gibi ya da sahip olunan borcu tespit edilen bireylerin her türlü ihtiyacını karşılamak değişik vade seçenekleri ile özel ve kamu bankalarının sağladığı finansal destektir. İhtiyaç kredisi belirli vakit karşılığında tüketicilere verilir. Kredi çekerken alınan miktardan çoğunu bankalara geri ödemek gerekiyor. Bunun sebebi ise bankaların tespit ettiği faiz oranlarıdır. Ödeme planı banka ve tüketici arasında tespit edilen vadelere göre değişir.

İHTİYAÇ KREDİSİ NASIL ALINIR?

İhtiyaç kredisi çekebilmek amacıyla birtakım şartlar bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir;

18 yaşından büyük olmak

Gelir belgesi

Sigorta girişinin olması

Kredi notunuzun yeterli olması.

Kredi çekerken en mühim kriterlerden birisi de kredi notudur. Tüketicinin kredi notu ne kadar yüksekse bankalardan kredi alabilme olanağı daha kolaydır.