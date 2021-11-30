İstanbul, İzmir, Ankara mazot (motorin) litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? EPGİS son dakika açıklama! 1 Aralık motorine indirim mi geldi?

İSTANBUL, İZMİR, ANKARA MAZOT (MOTORİN) LİTRE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Son dakika haberleri... Motorine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş indirim yapıldı.

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 44 kuruş indirime gidilecek.