Son dakika faiz depremi: Parası olan yaya kaldı! En yüksek faiz oranı yine değişti! 1 Aralık 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları ne oldu?

Son dakika faiz depremi: 1 Aralık 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları yurttaşların en çok arattığı konular arasında. 32 günlük vadeli mevduat hesap faiz seviyesi yüzde 17.50 dolaylarına çıktı. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin amacıyla en en uygun yatırım aracı olacaktır. Peki bankada parası olanlar, e vadeli hesap açanlar amacıyla faiz oranları artacak mı? En yüksek mevduat faizini veren banka NKolay olarak görülüyor. 30.000 TL paranıza yüzde 17.50 faiz oranıyla aylık 291 TL alıyorsunuz.
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
20.000 TRY için 32 Gün Mevduat Kazançları
ING
E-Turuncu Hesap
Faiz: %17,00
Net Kazanç: 283,18 TL
Odeabank
Oksijen Dinamik Hesap
Faiz: %16,75
Net Kazanç: 279,01 TL
Anadolubank
Renkli Hesap
Faiz: %17,00
Net Kazanç: 283,18 TL