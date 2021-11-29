Sıfır ve ikinci el otomobildeki kriz araba sahibi olanları oto sanayiye yönlendirdi

Sıfır otomobil almak çip krizine takıldı, ikinci elde de gerek sıfırı sollayan fiyatlar gerekse araç sahipleri ve filoların ellerindeki araçları satmak istememesi nedeniyle stok sorunu başladı. Üzerine artan kur da eklenince, araç sahipleri elindekine otomobile adeta dört elle sarılmaya başladı. Uzun süredir aracının bakımını yapmayan, ufak tefek hasarları görmezden gelen veya aracının ilerde problem çıkarmasından korkan vatandaş Oto Sanayi sitelerine akın etti. Bu yoğunluğu duyunca biz de İstanbul ve Ankara'da bulunan büyük oto sanayi sitelerine gittik. Özel servisleri ve tamirhaneleri ziyaret ettik. Tablo oldukça dikkat çekiciydi.
FİYATLAR DAHA UYGUN
Son iki hafta Trafik iki kat artarken, özellikle hafta sonları sanayinin kapısında kuyruklar oluşuyor. Araçlar lifte çıkmak için sıra bekliyor. Oto sanayideki yoğunluğun en büyük sebebi olarak ise artan maliyetlere karşılık daha uygun fiyat verilebilmesi olarak gösteriliyor. Tüketici, bakım maliyetleri daha uygun olduğu için oto sanayi sitelerine geliyor. Yetkili serviste benzinli, kompakt HB bir araç 1.500 TL'ye, özel serviste 900 TL'ye, tamirhanede ise 650 TL'ye periyodik bakım görebiliyor. Premium araçlarda bu makas daha da açılıyor. Sanayi sitelerinde bakıma gelen araçlardaki lüks araç sayısı ise özellikle dikkat çekiyor.
BAKIMLI ARAÇ DEVRİ
Türkiye'nin en büyük oto sanayi sitesi olan İstanbul Maslak'taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde uzun yıllardır tamirhane işleten Yaşar Kantarcı, yoğunluğun son iki haftada iki katına çıktığını belirterek, "Sıfır araç artık konuşulmuyor. İkinci El araç ise fiyatların yükselmesi nedeniyle tercih edilmiyor. Kapıdaki araçlar artık kıymete bindi. Sanayideki yoğunluk her geçen gün artıyor. Çip krizinin devam etmesi ve fiyatların artması nedeniyle araç sıkıntısı daha da artabilir. Önümüzdeki dönemde iyi, temiz ve bakımlı araçlara rağbet artacak. Tüketici masraf çıkarmayan araca bakıyor. Hasar kaydına bakılmadan bakımlı araç çok rahat alıcı bulacak" diye konuştu.