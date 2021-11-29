Sıfır ve ikinci el otomobildeki kriz araba sahibi olanları oto sanayiye yönlendirdi

20 BİN TL MASRAFLA YENİ GİBİ OTOMOBİL

Çip krizi ve kurlardaki hareket nedeniyle birçok araç sahibinin elindeki aracı satmaktan vazgeçtiğini söyleyen Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF) Başkanı Ünal Ünaldı, "Bugün segment değiştirmek ya da model yükseltmek isterseniz, minimum 100 bin TL daha ekleme yapmak gerekirken, ortalama kompakt sınıf bir aracın kaportadan mekaniğe, kozmetiğe birçok eksiğini 20 bin TL gibi bir rakama tamamlayıp ilk günkü haline çevirebiliyorsunuz. Öte yandan ikinci eldeki dinamikler de eskisi gibi değil, eskiden masrafı olan araç satışa çıkarılırdı, bugün hemen her araç oto ekspertizden geçerek satılıyor ve ekspertizde tüm eksikler ortaya çıkıyor. Araç sahipleri, ikinci el değerini korumak adına da bakımlara önem vermeye başladı" şeklinde konuştu.