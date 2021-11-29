29 Kasım evde bakım maaşı yatan iller güncel liste! Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? Evde bakım maaşı başvuru şartları nelerdir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden vatandaşlar Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay bakıma muhtaç olan, yaşlı vatandaşlara ödediği bu desteğe yoğun ilgi gösteriyor ve Kasım ayı ödemeleri de merakla araştırılıyor. İşte merak edilen tüm bilgiler...
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Evde bakım maaşı destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.
İşte yatan iller listesi;
28 Kasım 2021 Evde Bakım Parası Yatan İller Listesi
1- Tokat
2- Edirne
3- Hatay
4- Karabük
5- Çanakkale
6- Balıkesir
7- Kırıkkale
8- Aksaray
9- Afyonkarahisar
10- Diyarbakır
11- Antalya
12- Sakarya
13- İstanbul
14- Samsun
15- Bilecik
16- Manisa
17- Uşak
18- Kocaeli
19- Bursa
20- Adana
21- İzmir
22- Gaziantep
23- Çorum
24- Aydın
25- Tekirdağ
26- Kayseri
27- Mersin
28- Osmaniye
29- Düzce