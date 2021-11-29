Aralık kira artış oranı ile ilgili son bilgiler milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiriyor. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Ağustos ayında kiralara yapılacak kira zam oranı belli olacak. Peki, kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Aralık ayı TEFE TÜFE kira artış oranı ne kadar oldu? İşte merak edilenler...
ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?
Kasım ayı enflasyon oranı henüz açıklanmadı. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Aralık ayında kiralara yapılacak kira zam oranı belli olacak. Kira zammı da 3 Aralık'ta belli olacak.
İşte geçen ayların kira artış oranları;
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kasım ayı kira artış oranı belli oldu. Kasım ayı kira artış oranı yüzde 17,09 oldu.
Konut Kirası: 2.000 TL
TÜİK TEFE TÜFE Ekim 2021 Kira Artış Oranı: % 17,09
Kasım Ayı Kira Zammı Tutarı: 341,8 TL
Kasım Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 2.341,8 TL
KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
Kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.
Mevcut kira bedeli: 1000 TL
Zam oranı: yüzde 16,42
Zam bedeli 164,20 TL
Zamlı kira bedeli: 1.164,20 TL (Örnektir)