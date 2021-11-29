Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Aralık ayı TEFE TÜFE kira artış oranı ne kadar oldu?

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Ekim 2021 kira artış oranı belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,42 artış gerçekleşti.

Açıklanan rakamlara göre kirası 2 bin lira olan bir kiracının kasım ayında ödeyeceği kira zammı 341,8 TL lira olarak hesaplanmakta olup, zamlı kira tutarı ise 2.341,8 lira olarak gerçekleşmektedir.