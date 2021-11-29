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    • Ekonomi
    • 29.11.2021 13:59
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    • 29.11.2021 13:59
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    Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Aralık ayı TEFE TÜFE kira artış oranı ne kadar oldu?

    Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren kira artış oranıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri yakından ilgilendiriyor. Kasım ayı enflasyon rakamlarının yeni ayın ilk günlerinde açıklanmasının hemen ardından kiralara yapılacak zam tutarı da netlik kazanacak. Peki, kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Aralık ayı TEFE TÜFE kira artış oranı ne kadar oldu? İşte son gelişmeler...

    Kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

    Aralık kira artış oranı ile ilgili son bilgiler milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiriyor. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Ağustos ayında kiralara yapılacak kira zam oranı belli olacak. Peki, kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Aralık ayı TEFE TÜFE kira artış oranı ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

    ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

    Kasım ayı enflasyon oranı henüz açıklanmadı. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Aralık ayında kiralara yapılacak kira zam oranı belli olacak. Kira zammı da 3 Aralık'ta belli olacak.

    İşte geçen ayların kira artış oranları;

    KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

    Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kasım ayı kira artış oranı belli oldu. Kasım ayı kira artış oranı yüzde 17,09 oldu.

    Konut Kirası: 2.000 TL

    TÜİK TEFE TÜFE Ekim 2021 Kira Artış Oranı: % 17,09

    Kasım Ayı Kira Zammı Tutarı: 341,8 TL

    Kasım Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 2.341,8 TL

    KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

    Kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

    Mevcut kira bedeli: 1000 TL

    Zam oranı: yüzde 16,42

    Zam bedeli 164,20 TL

    Zamlı kira bedeli: 1.164,20 TL (Örnektir)

        EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

        Ekim 2021 kira artış oranı belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,42 artış gerçekleşti.

        Açıklanan rakamlara göre kirası 2 bin lira olan bir kiracının kasım ayında ödeyeceği kira zammı 341,8 TL lira olarak hesaplanmakta olup, zamlı kira tutarı ise 2.341,8 lira olarak gerçekleşmektedir.
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