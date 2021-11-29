Hesabınızı kontrol etmeyi unutmayın: 1 Aralık itibariyle bankamatikten çekilebilecek!

Alim, 2021 yılında 860 bin 400 ton yaş çay alımı yaptıklarını ve her ay düzenli olarak üreticilerin bir önceki aya ait yaş çay ödemelerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

ÇAYKUR'un ekim ayı içerisinde üçüncü sürgün alımlarının tamamlandığını hatırlatan Alim, "Ekim ayında alınan 46 bin 855 ton yaş çay karşılığında 181 milyon 300 bin lira ödeme yapacağız. Yarın paraları üreticilerimizin ilgili banka hesaplarına yatıracağız. Üreticilerimiz 1 Aralık itibarıyla paralarını çekebilecek." dedi.