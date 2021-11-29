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    • Ekonomi
    • 29.11.2021 12:34
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    • 29.11.2021 12:34
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    Hesabınızı kontrol etmeyi unutmayın: 1 Aralık itibariyle bankamatikten çekilebilecek!

    Çay ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu. Yaş çay ödemeleriyle ilgili yapılan açıklamada, ekim ayında alınan 46 bin 855 ton yaş çay karşılığında ödenecek 181 milyon 300 bin liranın yarın üreticilerin banka hesaplarına yatırılacağını bildirdi. 2021 yılında 860 bin 400 ton yaş çay alımı yaptıklarını ve her ay düzenli olarak üreticilerin bir önceki aya ait yaş çay ödemelerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

    Ekim ayı yaş çay ödeme tarihi belli oldu!

    Hesabınızı kontrol etmeyi unutmayın. 1 Aralık itibariyle bankamatikten çekilebilecek. ÇAYKUR, ekim ayı yaş çay bedelini yarın üreticilerin hesabına yatıracak. Ekim ayında alınan 46 bin 855 ton yaş çay karşılığında 181 milyon 300 bin lira ödeme yapılacak.

    ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, ekim ayında alınan 46 bin 855 ton yaş çay karşılığında ödenecek 181 milyon 300 bin liranın yarın üreticilerin banka hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

    Alim, 2021 yılında 860 bin 400 ton yaş çay alımı yaptıklarını ve her ay düzenli olarak üreticilerin bir önceki aya ait yaş çay ödemelerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

    ÇAYKUR'un ekim ayı içerisinde üçüncü sürgün alımlarının tamamlandığını hatırlatan Alim, "Ekim ayında alınan 46 bin 855 ton yaş çay karşılığında 181 milyon 300 bin lira ödeme yapacağız. Yarın paraları üreticilerimizin ilgili banka hesaplarına yatıracağız. Üreticilerimiz 1 Aralık itibarıyla paralarını çekebilecek." dedi.

    Alim, organik çay fark ödemelerinin de sürdüğünü ifade ederek, ağustos ayı organik yaş çay farkı olarak 9 bin 267 ton karşılığında 33 milyon 400 bin liranın da üretici hesaplarına aktarılacağını, paranın çarşamba günü banka hesaplarından çekilebileceğini kaydetti.
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    Haberler Ekonomi Hesabınızı kontrol etmeyi unutmayın: 1 Aralık itibariyle bankamatikten çekilebilecek!
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