Kara kış kapıda! Kış yardımları illere göre gıda, kömür, odun ve elektrik yardımları veren kurumlar ve başvuru adresleri!

İllere göre besin yardımı veren kurumlar ve müracaat şartları vatandaşlar doğrultusundan merak ediliyor. Kış ayları evvel vatandaşlar devlet desteklerine müracaatta bulunacak gereksinimleri olduğu alanlarda yardım talep ediyorlar. Devlet kurumları kişilerin bu taleplerine çok sayıda destek uygulaması ile karşılık veriyorlar. Öyle ki bu desteklerin birçoğu geri ödemesiz, karşılıksız olup kişilerin en çok gereksinim duydukları alanlarda sağlanıyorlar. Valilikler doğrultusundan vatandaşa sağlanan yardım ve destekler ise, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak yapılan yardımları kapsamaktadır.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA YARDIMI
Vakıflar Genel Müdürlüğü düzenli gıda yardımı yapan kurumların başında geliyor. Kurum gerekli koşulları sağlayan vatandaşlara kuru gıda desteği sağlıyor. 81 şehirde müdürlüğü bulunan VGM gıda yardımı alabilmek için sağlanması gereken şartları şu şekilde açıkladı.
"Sosyal güvencesi bulunmayan veya geliri net asgari ücret miktarından fazla olmayanlar. 7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince aylık alanlar."
VGM gıda yardımı başvuruları kurum il müdürlüklerinden yapılacak.
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GIDA YARDIMI YAPAN KURUMLAR
Gıda yardımı yapan kurumlar bu yardımları birbirinden farklı şekilde yapıyorlar. Bazı kurumlar sadece ana temel besin maddelerinden oluşan bir koli hazırlarken bazı kurumların paket kapsamı oldukça geniş oluyor. Peki bu kurumlar hangileri? İşte gıda yarrdımı sağlayan kurumlar;
* Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
* Kaymakamlıklar
* Belediyeler
* Vakıflar Genel Müdürlüğü
FAKİR AİLELERE DEVLET YARDIMI
Durumu olmayan ve ailesini geçindiremeyen vatandaşlarımız amacıyla devletimiz kapılarını açarak bir çok yardımda bulunmaktadır. Maddi yardımların yanı sıra kira, giyecek, yiyecek, yakacak yardımları da verilmektedir. Bu amaçla de bir çok aile parasal yetersizlikler sonunda olabildiğince sorun yaşamaktadır. Devletimiz ilk olarak İş-kur doğrultusundan işsiz olan vatandaşlarımıza iş olanağı sunmaktadır. Bunun yanı sıra çalışamayacak halde olan ve hiç bir geliri bulunmayan vatandaşlarımız amacıyla yoksulluk maaşı verilerek bir çok aileye parasal destek sağlanmaktadır.