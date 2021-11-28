Euro ve sterlin ne kadar oldu? Güncel dolar, euro fiyatları! 29 Kasım dolar canlı kur! Dolar bugün kaç TL?

29 Kasım sabah saatlerinden itibaren dolar ve euro kurunda yaşanan gelişmeler araştırılan konular arasında yer alıyor. Piyasaların kapalı olduğu günde, yatırımcılar piyasaları takip etmeye devam ediyor. Son dönemde inişli çıkışlı grafiğin görüldüğü dolar fiyatları bugün de 12 TL'nin üzerinde seyrediyor. Peki, 29 Kasım dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? İşte anlık canlı dolar alış satış fiyatları!