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    • Ekonomi
    • 29.11.2021 10:51
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    • 29.11.2021 10:51
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    Euro ve sterlin ne kadar oldu? Güncel dolar, euro fiyatları! 29 Kasım dolar canlı kur! Dolar bugün kaç TL?

    Piyasaların kapalı olduğu son günde dolar, euro ve seterlin fiyatları yer alıyor. 29 Kasım dolar, euro ve sterlin fiyatlarının takibi, anlık olarak yapılıyor. Peki, 29 Kasım dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? Serbest piyasada dolar ne kadar? İşte anlık canlı dolar alış satış fiyatları!

    takvim.com.tr
    28 Kasım dolar canlı kur! Dolar bugün kaç TL? Euro ve sterlin ne kadar oldu?

    29 Kasım sabah saatlerinden itibaren dolar ve euro kurunda yaşanan gelişmeler araştırılan konular arasında yer alıyor. Piyasaların kapalı olduğu günde, yatırımcılar piyasaları takip etmeye devam ediyor. Son dönemde inişli çıkışlı grafiğin görüldüğü dolar fiyatları bugün de 12 TL'nin üzerinde seyrediyor. Peki, 29 Kasım dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? İşte anlık canlı dolar alış satış fiyatları!

    28 KASIM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 12,2478

    Dolar satış: 12,4902

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 13,8849

    Euro Satış: 14,1332
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        Haberler Ekonomi Euro ve sterlin ne kadar oldu? Güncel dolar, euro fiyatları! 29 Kasım dolar canlı kur! Dolar bugün kaç TL?
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