Aylık kazanç 20 bin TL! İstanbul'da bakıcı fiyatları yükseldi

"SIKINTI YAŞIYORUZ"

Bakıcı danışmanlığı yapan Yasemin Çizmeci ise "Personel azlığı ve fiyatların inanılmaz derece yükselmesinden sebep, bakıcı bulmak zorlaştı" diyerek son dönemdeki gelişmeleri şöyle değerlendiriyor: "Türklerde bir yatılı personel eve almaya çalışsanız 8-10 bin TL arasında fiyatlar bekleniyor. Gündüzcülerin 4 bin 500 ile 5 bin 500 TL arasında fiyatları var ve sigortaları var. Yabancılarda da aynı şekilde, doların yükselmesiyle, personelin azlığı, Türkmenistan'da kapıların kapanması, çok fazla Türkiye'ye gidip gelmemeleri gibi sebeplerden dolayı burada var olan personel sayısının azlığı fiyatların yükselmesine sebep oldu. Biz de bu alanda zorlanıyoruz çünkü her ailenin bütçesi 6 bin, 7 bin TL'leri kaldırıp, bir yatılı personel çalıştıracak durumda olmadığı için sıkıntı yaşıyoruz bizde."