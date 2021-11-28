Aylık kazanç 20 bin TL! İstanbul'da bakıcı fiyatları yükseldi

Pandeminin etkisiyle çocuk veya bebek bakıcılığı daha çok yatılı olarak tercih edilmeye başlandı. Aileler, bakıcıların hastalık getirmesi korkusuyla kendi evlerinde kalmasını istiyor. Bakıcıların koronavirüs aşılarını da yaptırması gerekiyor.
Haliyle bu durumda fiyatları yükseltiyor. Yabancı bakıcılar ise ülkelerine para gönderdikleri için maaşlarını dolar olarak almak istiyor. Artan döviz kuru da fiyatları yukarı çekiyor. Yine pandemi etkisiyle yapılamayan uçak seferleriyle birlikte Türkiye'de yabancı bakıcıların azalması da fiyatları yukarı yönde etkileyen unsurlardan biri oluyor.
BİN 200 DOLARA ÇIKAN FİYATLAR
Çocuk bakıcıları en çok Filipinler, Türkmenistan ve Özbekistan vatandaşlarından tercih ediliyor. Türk bakıcılar ise fiyatlarının yüksek olması ve yatılı kalmamaları gibi nedenlerden tercih edilmiyor.