Esnaf karta taksit istiyor

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, döviz kurundaki artış nedeniyle birçok ürün grubunda fiyatların yükseldiğini belirterek, "Taksit sayısında sınırlama olan beyaz eşya, altın, mobilya, teknolojik ürünler, elektronik ürünlerde taksit sayısı artırılmalı" dedi. Bendevi Palandöken, şunları kaydetti: "Taksit sayısı artırılarak eşyasını yenilemek isteyen, hediye almak isteyen, yeni evlenecek olanlar gibi birçok vatandaşımız alacağını ertelemeden, daha kolay ödeme şekli sağlanmalı. Ekonomik anlamda daha uzun vadeye yayılan ödemeler her kesimi rahatlatacaktır."
DRONE REKORU
Türkiye tüm dünyada özelikle Baykar Holding tarafından geliştirilen İHA ve SİHA'lar ile savunma alanında yeni bir dönemin kapısını aralarken, elde edilen başarılar vatandaşın da ilgisini bu yöne çekti. Türkiye'de İHA pilot lisansına sahip vatandaş sayısı rekor kırarak 567 bin 65 olurken, İHA sayısı ise 55 bin 725'e yükseldi. Bu dronelar hobi, eğlence, ticari ve AR-GE amacıyla kullanılabiliyor. İnsansız hava aracı tescil başvurusu hizmetinin e-devlet kapısına alınma çalışması da tamamlandı. Droneların elektronik ortamda takibi için çalışmalar ise devam ediyor. (BARIŞ ŞİMŞEK)
TURKCELL'E İKİ BİRİNCİLİK
TURKCELL, telekom endüstrisinde dünya çapında faaliyet gösteren şirketlerin yarıştığı Global Telecoms Ödülleri 2021'de 2 ayrı ödülün birden sahibi oldu. Otizmli çocukların eğitimlerine destek olmak için geliştirilen 'İçimdeki Hazine' uygulamasında kullanılan 'Yapay Zeka Tabanlı Duygu Tanıma' teknolojisi, Turkcell'i Yapay Zekayı Geliştirme kategorisinin lideri yaptı. Turkcell, ayrıca Yılın Tüketici IoT Girişimi kategorisinde de 'LTE-M ile Akıllı Mikromobilite' projesiyle birinciliğe layık görüldü.
ING'YE DANIŞMANLIK GÖREVİ
ING, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uluslararası çevresel, sosyal ve yönetişim tahvil piyasasında borçlanma işlemleri gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan "Sürdürülebilir Finansman Çerçeve Dokümanı"nın hazırlık ve yayımlanma sürecinde danışman olarak görev aldı. ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, "ING'nin Hazine ve Maliye Bsürdürülebilirlik alanındaki uluslararası uzmanlık ve deneyimi ile böylesine önemli bir görevle yetkilendirilmesinden dolayı gurur duyduk" dedi.
DRONE REKORU
Türkiye tüm dünyada özelikle Baykar Holding tarafından geliştirilen İHA ve SİHA'lar ile savunma alanında yeni bir dönemin kapısını aralarken, elde edilen başarılar vatandaşın da ilgisini bu yöne çekti. Türkiye'de İHA pilot lisansına sahip vatandaş sayısı rekor kırarak 567 bin 65 olurken, İHA sayısı ise 55 bin 725'e yükseldi. Bu dronelar hobi, eğlence, ticari ve AR-GE amacıyla kullanılabiliyor. İnsansız hava aracı tescil başvurusu hizmetinin e-devlet kapısına alınma çalışması da tamamlandı. Droneların elektronik ortamda takibi için çalışmalar ise devam ediyor. (BARIŞ ŞİMŞEK)
TURKCELL'E İKİ BİRİNCİLİK
TURKCELL, telekom endüstrisinde dünya çapında faaliyet gösteren şirketlerin yarıştığı Global Telecoms Ödülleri 2021'de 2 ayrı ödülün birden sahibi oldu. Otizmli çocukların eğitimlerine destek olmak için geliştirilen 'İçimdeki Hazine' uygulamasında kullanılan 'Yapay Zeka Tabanlı Duygu Tanıma' teknolojisi, Turkcell'i Yapay Zekayı Geliştirme kategorisinin lideri yaptı. Turkcell, ayrıca Yılın Tüketici IoT Girişimi kategorisinde de 'LTE-M ile Akıllı Mikromobilite' projesiyle birinciliğe layık görüldü.
ING'YE DANIŞMANLIK GÖREVİ
ING, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uluslararası çevresel, sosyal ve yönetişim tahvil piyasasında borçlanma işlemleri gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan "Sürdürülebilir Finansman Çerçeve Dokümanı"nın hazırlık ve yayımlanma sürecinde danışman olarak görev aldı. ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, "ING'nin Hazine ve Maliye Bsürdürülebilirlik alanındaki uluslararası uzmanlık ve deneyimi ile böylesine önemli bir görevle yetkilendirilmesinden dolayı gurur duyduk" dedi.