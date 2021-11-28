İşçiye zam hakkı! Yargıtay karar verdi...

Çalıştığı şirkette tüm işçilere yüzde 3 oranında zam yapılan işçi, ay başında maaş bordrosunu görünce hayatının şokunu yaşadı.
Herkesin zamlı ücret aldığını belirten işçi, 'emekli olacağın için sana zam yok' açıklamasıyla sarsıldı. İş Mahkemesi'nin yolunu tutan mağdur emekli, işverenin isteği hilafına kendisini emekliye ayırdığını ileri sürerek kıdem tazminatı alacağının tahsilini talep etti.
Davalı patron ise davanın reddini talep etti. Kararı davacı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Yüksek Mahkeme; tüm işçilere zam yapılmasına rağmen davacının ücretinin artırılmadığına dikkat çekti.