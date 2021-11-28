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    İşçiye zam hakkı! Yargıtay karar verdi...

    Emekli adayına zam vermeyen patrona kötü, mağdur emekliye ise müjdeli haber Yargıtay tarafından geldi. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar...

    İşçiye zam hakkı

    Çalıştığı şirkette tüm işçilere yüzde 3 oranında zam yapılan işçi, ay başında maaş bordrosunu görünce hayatının şokunu yaşadı.




    Herkesin zamlı ücret aldığını belirten işçi, 'emekli olacağın için sana zam yok' açıklamasıyla sarsıldı. İş Mahkemesi'nin yolunu tutan mağdur emekli, işverenin isteği hilafına kendisini emekliye ayırdığını ileri sürerek kıdem tazminatı alacağının tahsilini talep etti.



    Davalı patron ise davanın reddini talep etti. Kararı davacı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Yüksek Mahkeme; tüm işçilere zam yapılmasına rağmen davacının ücretinin artırılmadığına dikkat çekti.



        Kararda, "Dosyadaki bilgi ve belgelerden; işverenin işçilerine sene başında yüzde 3 oranında zam yapıldığı ancak davacı emekliye ayrılacağı için onun ücretine zam yansıtılmadığı, zam yapılmaması hususunda yetkili organca herhangi bir karar alınmadığı gibi bu yönde bir işyeri uygulamasının da bulunmadığı anlaşılmaktadır. Şu halde davacının ücretine yüzde 3 zam ilave edilerek hesaplanacak kıdem tazminatından ödenenin mahsûbuyla bulunacak bakiye kıdem tazminatı talebinin kabulü yerine reddi hatalıdır. Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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        Haberler Ekonomi İşçiye zam hakkı! Yargıtay karar verdi...
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