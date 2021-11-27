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    • Ekonomi
    • 28.11.2021 10:36
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    • 28.11.2021 10:37
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    Ziraat Bankası, Garanti, İNG, TEB, En Para 32 günlük vadeli mevduat faizi ne oldu? Merkez Bankası faiz kılıcını çekti! Faiz oranları çakıldı!

    Bankalar Merkez Bankası Para Politikası Kurulu doğrultusunda yapılan son iki toplantıdan çıkan faiz indirimi kararının sonrasında mevduat faiz oranlarını da güncelledi. Mevduat faizleri adeta çakıldı. Peki en yüksek faiz hangi bankada? İşte banka banka güncel liste... Vadeli hesap, yatırılan paranın belirli bir zaman içinde faiz getirisi sağladığı bir mevduat hesabı çeşididir. Vadeli hesapta, hesaba yatırılan ana para; 1 ay, 3 ay, 6 ay veya 1 yıl gibi belirli periyotlarda belirlenen faiz oranı kadar getiri sağlar. Belirlenen süre uzadıkça faiz oranı, dolayısıyla elde edilen getiri artar; hesaba yatırılan para miktarı arttıkça da faiz kazancı artar.

    takvim.com.tr
    Merkez Bankası faiz kılıcını çekti! 32 günlük vadeli mevduat faizi...

    Vadeli faizleri düştü. 32 günlük en yüksek faiz veren banka değişti! Bankaların mevduat faiz oranları güncellendi. Ziraat Bankası, Garanti, İNG, TEB, En Para vadeli hesap faiz oranları Kasım 2021. Bankalarda soluk kesen faiz yarışı ile bankada parası olanlara kötü haber geldi. Daha önce yüzde 20'leri aşmış olan 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları bugünlerde yüzde 14'lere kadar düşmüş durumda. Vadeli mevduat hesaplarında tüm bankalar için geçerli bir faiz oranı yoktur. Her banka, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen asgari ve azami oranlar arasında olmak şartı ile farklı rakamlar sunabilir.


    Peki, Vakıfbank ve Ziraat Bankası da dahil en yüksek faizi veren banka hangisi? İşte banka banka güncel durum...

    Vakıfbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı yüzde 16.00

    HSBC 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı yüzde 16.00

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    Odeabank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı yüzde 16.75

    Cepte TEB 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı yüzde 16.50

        Akbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı yüzde 17.50

        ING Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı yüzde 17.00

        Alternatif Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı yüzde 17.25

        Fibabanka 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı yüzde 16.50

        Vadeli Hesap Nasıl Açılır?

        Müşterisi olunmayan bir bankadan vadeli hesap açtırmak amacıyla şubeye gitmek gerekir.

        Vadeli hesap açtırmak istenildiğinde bankanın halihazırda müşterisi olanlar şubeye gitmeden internet bankacılığı, mobil bankacılık ve telefon bankacılığı üzerinden basitçe vadeli mevduat hesabı açtırabilir.

        Bazı bankalarda internet ve mobil bankacılık üzerinden açılan vadeli hesaplarda faiz seviyesi daha yüksektir.

        Vadeli Hesaptan Para Çekme

        Vadeli mevduat hesaplarında, belirlenen süreden önce para çekilirse, (günlük faiz getirisi olan hesaplar hariç) vade bozulmuş olur ve herhangi bir faiz getirisi olmaz. Örneğin bir yıllık açılan bir vadeli mevduat hesabından bir yıl dolmadan para çekilirse, yatırılan ana para çekilebilir ancak, faiz kazancı olmaz.

        Vadeli Hesap Stopaj Kesintisi

        Vadeli mevduat hesaplarında, belirlenen vade süresine göre, elde edilen faiz getirisinden stopaj kesintisi olur. Devlete ödenen stopaj, elde edilen faiz için ödenen bir vergi çeşididir. Vadenin uzunluğuna göre, %10, %12 veya %15'e kadar stopaj kesintisi olur
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        Haberler Ekonomi Ziraat Bankası, Garanti, İNG, TEB, En Para 32 günlük vadeli mevduat faizi ne oldu? Merkez Bankası faiz kılıcını çekti! Faiz oranları çakıldı!
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