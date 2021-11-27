Ziraat Bankası, Garanti, İNG, TEB, En Para 32 günlük vadeli mevduat faizi ne oldu? Merkez Bankası faiz kılıcını çekti! Faiz oranları çakıldı!

Vadeli faizleri düştü. 32 günlük en yüksek faiz veren banka değişti! Bankaların mevduat faiz oranları güncellendi. Ziraat Bankası, Garanti, İNG, TEB, En Para vadeli hesap faiz oranları Kasım 2021. Bankalarda soluk kesen faiz yarışı ile bankada parası olanlara kötü haber geldi. Daha önce yüzde 20'leri aşmış olan 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları bugünlerde yüzde 14'lere kadar düşmüş durumda. Vadeli mevduat hesaplarında tüm bankalar için geçerli bir faiz oranı yoktur. Her banka, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen asgari ve azami oranlar arasında olmak şartı ile farklı rakamlar sunabilir.