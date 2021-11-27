Ziraat Bankası bu otomobilleri yarı fiyatına satıyor! 1 gün içinde başvuran anında alacak: Yüzde 6'sı peşin...

Ziraat Bankası otomobil satışlarına resmi internet sitesi üzerinden devam ediyor. Bu bağlamda yeni güncel ilanlar da yayınlanmış durumda.
Araçlara öneri vermek amacıyla en yakın Ziraat Bankası Şubesi'ne başvurulması, aracın muhammen bedelinin % 6'sı tutarındaki teminatın yatırılması ve şubemizde doldurulacak Araç Satış Şartnamesi'nin her sayfasının imzalaması gerekmektedir. Herhangi bir vasıta amacıyla öneri verildiği anda, o vasıta amacıyla banka doğrultusundan tespit edilen ihale vakti işlemeye başlayacaktır. İhale için kalan vakit ve o araca öneri geldiği, internet sayfasında bütün müşteriler tarafından görülebilecektir.
E-İHALE NASIL YAPILACAK?
Herhangi bir vasıta amacıyla öneri verildiği anda, o vasıta amacıyla banka doğrultusundan tespit edilen ihale vakti işlemeye başlayacaktır. İhale amacıyla kalan vakit ve o araca öneri geldiği, internet sayfamızda bütün müşteriler doğrultusundan görülebilecektir. İhale vakti içerisinde, öneri vermek isteyen müşteriler, yukarıda belirtiler başvuruları yaparak ihaleye katılabilir. Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
İhale bitiş saatine 30 dakikadan az bir vakit kala yeni bir öneri verilmesi ya da sahip olunan bir önerinin arttırılması halinde, ihale bitiş saati, otomatik olarak 30 dakika daha uzatılacaktır. Son 30 dakika içerisinde diğer öneri gelmemesi halinde ihale sona erecek ve en yüksek öneriyi veren müşteri, ihaleyi kazanmış olacaktır.