Ziraat Bankası bu otomobilleri yarı fiyatına satıyor! 1 gün içinde başvuran anında alacak: Yüzde 6'sı peşin...

Ziraat Bankası otomobil satışlarına resmi internet sitesi üzerinden devam ediyor. Bu bağlamda yeni güncel ilanlar da yayınlanmış durumda.

Araçlara öneri vermek amacıyla en yakın Ziraat Bankası Şubesi'ne başvurulması, aracın muhammen bedelinin % 6'sı tutarındaki teminatın yatırılması ve şubemizde doldurulacak Araç Satış Şartnamesi'nin her sayfasının imzalaması gerekmektedir. Herhangi bir vasıta amacıyla öneri verildiği anda, o vasıta amacıyla banka doğrultusundan tespit edilen ihale vakti işlemeye başlayacaktır. İhale için kalan vakit ve o araca öneri geldiği, internet sayfasında bütün müşteriler tarafından görülebilecektir.