32 günlük vadeli hesap faiz oranları! Bankalarda son dakika mevduat faizi rekabeti: 30.000 TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar, kaç TL?

Bankalardan parasını mevduat hesabında değerlendirmek isteyenler amacıyla güzel haber geldi. Faiz oranları yükseldi, mevduat hesabının faiz getirisi arttı. Tasarruflarını Türk Lirası'nda değerlendirenler değişik bankalardan seçenekleri kullanabiliyor. 30.000 TL'nin en yüksek aylık faiz getirisi ise 424,77 TL oldu. Vadeli mevduat hesaplarında, belirlenen süreden önce para çekilirse, (günlük faiz getirisi olan hesaplar hariç) vade bozulmuş olur ve herhangi bir faiz getirisi olmaz. Örneğin bir yıllık açılan bir vadeli mevduat hesabından bir yıl dolmadan para çekilirse, yatırılan ana para çekilebilir ancak, faiz kazancı olmaz.