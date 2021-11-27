Ve netleşti! Milyonlara güzel haber! Paralar hesaba yatıyor! Ek gelir müjdesi! Başvurular başladı

KİMLER FAYDALANABİLİR?

BU HAKTAN YARARLANABILMEK IÇIN ARANAN ŞARTLAR ŞÖYLE:

- Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) kayıtlı olunmalı.

- Çiftçi, zamanaşımı süresi içinde yetkili vergi dairelerine başvurmalı.

- Başvuruda bulunulabilecek vergi dairesi mükellef tarafından serbestçe belirlenebilir.

- Ayrıca mükellefler dilekçelerini elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine sunabilecekleri gibi İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda da verebilir.

- Dava açmama, açılmış davalardan vazgeçme şartı aranıyor.

- Vazgeçilen davalarla ilgili daha önce verilmiş ve kanun yolu tüketilmemiş kararlar uyarınca, taraflara tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın işlem yapılmayacak, idarece de açılmış davalar sürdürülmeyecek.

- Faiz, yargılama giderleri ve vekalet ücretine hükmedilmeyecek, hükmedilmişse ödenmeyecek.

- Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunanların iade talepleriyle ilgili olarak bu hüküm uygulanmayacak.