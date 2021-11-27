Kadınlar ve girişimciler de yararlanabiliyor: Devletten üretene destek! Makine-ekipman alana yüzde 50 hibe

İŞTE PROJE LİMİTLERİ

A İş Planı kapsamında makineekipman ihtiyacı için 300 bin liraya kadar proje tutarı için başvuru yapılabilecek. 40 bin liraya kadar olan başvurular öncelikli olarak değerlendirilecek. B İş Planı kapsamında gerçekleştirilecek başvurularda ise hibeye esas proje alt limiti 20 bin lira, üst limiti 600 bin lira olarak belirlendi. Hibeye esas proje tutarının yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilecek.