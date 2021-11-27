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    Kadınlar ve girişimciler de yararlanabiliyor: Devletten üretene destek! Makine-ekipman alana yüzde 50 hibe

    Üreticilerin makine-ekipman alımları ile tarımsal tesis yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği imkanı var. ‘Kırsal ekonomik altyapı yatırımları’ kapsamında destek almak isteyenlerin 17 Aralık’ı kaçırmaması gerekiyor...

    Çığıl Ön Yener
    Makine-ekipman alana yüzde 50 hibe

    Üreticiler yapacağı yatırımlar için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan hibe destek alabiliyor.

    Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında yatırımlara yüzde 50 hibe desteği sağlanıyor. 2021-2022 dönemi kırsal kalkınma hibe desteği başvuruları sürüyor. 'Kırsal ekonomik altyapı yatırımları' kapsamında hibe destek almak isteyenlerin 17 Aralık'a kadar başvurması gerekiyor. İşte desteğin detayları:

    TESİS YATIRIMLARI DA DESTEKLENECEK
    Kırsal ekonomik altyapı yatırım başvuruları 'A İş Planı' ve 'B İş Planı' olmak üzere iki kısımda alınıyor.

        A İş Planı kapsamında makine-ekipman alımları desteklenecek. B İş Planı kapsamında ise çeşitli alanlardaki yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/ veya modernizasyonu yatırım konuları desteklenecek. Bu alanlar şöyle:

        AİLE İŞLETMECİLİĞİ FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ALTYAPI SİSTEMLERİ,
        ARICILIK VE ARI ÜRÜNLERİNE YÖNELİK YATIRIMLAR,
        BİLİŞIM SİSTEMLERİ VE EĞİTİMİ,


        EL SANATLARI VE KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLER,
        İPEK BÖCEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİ,
        SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ,


            TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİF VE BİRLİKLER İÇİN BİRİNCİL VE İKİNCİL ÜRETİM YATIRIMLARINI KAPSAYAN ELEKTRİKLİ OLMAYAN
            TRAKTÖRLER VE BİÇERDÖVERLER HARİÇ MAKİNE PARKLARI,
            TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YATIRIMLARI.

            İŞTE PROJE LİMİTLERİ
            A İş Planı kapsamında makineekipman ihtiyacı için 300 bin liraya kadar proje tutarı için başvuru yapılabilecek. 40 bin liraya kadar olan başvurular öncelikli olarak değerlendirilecek. B İş Planı kapsamında gerçekleştirilecek başvurularda ise hibeye esas proje alt limiti 20 bin lira, üst limiti 600 bin lira olarak belirlendi. Hibeye esas proje tutarının yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilecek.

            KİMLER YARARLANABİLİR?
            KOBİ düzeyinde olmak üzere, kadın, genç girişimciler ile üretici örgütlerine öncelik verilerek gerçek ve tüzel kişiler başvurabilecek.
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                Haberler Ekonomi Kadınlar ve girişimciler de yararlanabiliyor: Devletten üretene destek! Makine-ekipman alana yüzde 50 hibe
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