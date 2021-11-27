Kadınlar ve girişimciler de yararlanabiliyor: Devletten üretene destek! Makine-ekipman alana yüzde 50 hibe

Üreticiler yapacağı yatırımlar için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan hibe destek alabiliyor.
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında yatırımlara yüzde 50 hibe desteği sağlanıyor. 2021-2022 dönemi kırsal kalkınma hibe desteği başvuruları sürüyor. 'Kırsal ekonomik altyapı yatırımları' kapsamında hibe destek almak isteyenlerin 17 Aralık'a kadar başvurması gerekiyor. İşte desteğin detayları:
TESİS YATIRIMLARI DA DESTEKLENECEK
Kırsal ekonomik altyapı yatırım başvuruları 'A İş Planı' ve 'B İş Planı' olmak üzere iki kısımda alınıyor.