Efsane Cuma'da AVM'ler ziyaretçi akınına uğradı! Alışveriş zirve yaptı





400 MİLYARLIK HEDEF

Efsane Cuma'yı kapsayan bu haftada sektörde 10 milyar TL'lik hacim sağlanacağının beklendiğini söyleyen Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurlu Başkanı Emre Ekmekçi, "Kasım ayında bir önceki aya göre iki katlık artış yaşanıyor. Toplam kasımaralık aylarını kapsayacak şekilde iki aylık dönemde ise 80-90 milyar TL'lik bir hacim sağlanacağını söyleyebiliriz. Bu artışlarla birlikte yılın 400 milyar TL'lik bir hacimle kapanacağını söyleyebiliriz" değerlendirmesini yaptı.