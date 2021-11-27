Efsane Cuma'da AVM'ler ziyaretçi akınına uğradı! Alışveriş zirve yaptı

Tüm dünyada büyük bir alışveriş çılgınlığına neden olan ve Türkiye'de Muhteşem Cuma, Şahane Cuma, Süper Cuma ve Efsane Cuma adıyla anılan günde alışveriş adeta zirve yaptı.
SABAH'ta yer alan habere göre, E-ticaretin yanı sıra fiziki mağazalarda yüzde 60-70'lere varan indirimlerin uygulanması vatandaşlar alışveriş merkezlerine (AVM) akın etti. Türkiye'nin hemen her şehrindeki AVM'lerin ziyaretçi ve ciro sayılarını önemli oranda artırdığı görülürken, başta elektronik olmak üzere, hazır giyim, ayakkabı, küçük ev aletleri, mobilya, spor malzemeleri, ev tekstili ve kişisel bakım gibi kategorilerde alışverişte zirve yaptı.
Yeni yılda yapacakları indirimi öne çeken firmalar, yüksek satış rakamlarına ulaştı. TOBB e-ticaret Meclis Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, Efsane Cuma ve Siber Pazartesi için Türkiye geneli e-ticaret sektörü ciro beklentilerinin 50 milyar TL olduğunu belirtti.