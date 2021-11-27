Başkan Erdoğan talimatı verdi: Kurdaki ani yükselişin ardından DDK harekete geçti! Manipülasyonu kimin yaptığı araştırılacak

Döviz piyasasında ani şekilde yaşanan artış, Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından araştırılacak. Kurum, manipülasyon olup olmadığını, varsa kimler tarafından yapıldığını belirleyecek.
BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan DDK'ya son dönemde döviz piyasasında yaşanan anormal değer artışının sebeplerini araştırmak üzere talimat verdi.
Kurum da dövizdeki manipülasyon iddialarını araştırmak üzere çalışma başlattı. DDK, yapay fiyat hareketleri ile belirsizlik algısı yaratıp, kurda sert fiyat dalgalanmalarına yol açan kuruluşların olup olmadığını araştıracak.