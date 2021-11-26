Zara, Pull Bear, Bershka, Oysho, Stradivarius indirimleri mağazada başladı mı? İnditex grubu Black Friday indirimi saat kaçta başlıyor?

BERSHKA BLACK FRIDAY İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Bershka, İspanya merkezli hazır giyim ve aksesuar markası. Inditex bünyesinde 1998 yılı Nisan ayında hedef kitlesi gençler olarak hayata geçti. Genç insanlar için düşük fiyatlı kıyafetler satıyor. Eylül 2011'den bu yana, Bershka ayrıca Almanya, Fransa, Yunanistan, Polonya, İtalya, Hollanda, Portekiz ve İspanya, İngiltere ve Çin'deki online ticareti de yürütmektedir.

Bershka indirimi 25 Kasım akşamı saat 19.00'da uygulamada, saat 20.00'de ise Bershka.com'da başlayacak. Mağazalardaki başlangıç ise 26 Kasım sabahında olacak.

Bershka'da yüzde 50'lere varan indirim oranları olacak.