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    • Ekonomi
    • 27.11.2021 15:48
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    • 27.11.2021 15:48
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    Zara, Pull Bear, Bershka, Oysho, Stradivarius indirimleri mağazada başladı mı? İnditex grubu Black Friday indirimi saat kaçta başlıyor?

    Her sene Kasım ayının sonlarına doğru Black Friday ve kış indirimleri hakkında araştırmalar hız kazanıyor. 26 Kasım yani bugün Black Friday indirimleri başlıyor. Peki, İnditex grubu Black Friday indirimi ne zaman? Zara, Pull Bear, Bershka, Oysho, Stradivarius indirimleri mağazada başladı mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    İnditex grubu Black Friday indirimi saat kaçta başlıyor?

    Alışveriş meraklılarının merakla beklediği Black Friday indirimleri başladı. Inditex'e ait olan markalarda büyük kış indiriminin ve Black Friday indiirmin ne zaman olacğaı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Inditex (inditex) grubu kış indirimleri ne zaman başlayacak? Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho indirimleri ne zaman? İşte tüm merak edilenler!

    ZARA BLACK FRIDAY, KIŞ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

    Zara indirimi 25 Kasım akşamı saat 19.00'da uygulamada, saat 20.00'de ise pullandbear.com'da başlayacak. Mağazalardaki başlangıç ise 26 Kasım sabahında olacak.

    Zara'da gerçekleşecek indirim oranı yüzde 30.

    Zara, İspanyol merkezli giyim ve aksesuar markasıdır. 1975 yılında Arteixo, Galiçya'da Amancio Ortega ve Rosalía Mera tarafından kurulmuştur. Dünyanın en büyük 3 hazır giyim şirketinden biridir. 2017 yılı itibarıyla dünya genelinde 93 ülkede 2.200'ün üzerinde mağazası vardır. Türkiye'de ise 42 mağazası bulunmaktadır. Inditex grubu bünyesinde yer alan Zara grubun en büyük şirketidir.

    PULL&BEAR BLACK FRIDAY İNDİRİMİ NE ZAMAN?

    Pull&Bear indirimi 25 Kasım akşamı saat 19.00'da uygulamada, saat 20.00'de ise pullandbear.com'da başlayacak. Mağazalardaki başlangıç ise 26 Kasım sabahında olacak.

    Pull&Bear'da yüzde 40'lara varan indirim oranları olacak.

    Pull & Bear, İspanya merkezli Narón, Galiçya'da kurulmuş giyim ve moda aksesuarları markası. 1986 yılında New Wear, S.A. ismiyle kurulmuştur. Mağazalarının yanı sıra eylül 2011 itibarıyla internet üzerinden satış yapmaya başlamıştır.

        BERSHKA BLACK FRIDAY İNDİRİMİ NE ZAMAN?

        Bershka, İspanya merkezli hazır giyim ve aksesuar markası. Inditex bünyesinde 1998 yılı Nisan ayında hedef kitlesi gençler olarak hayata geçti. Genç insanlar için düşük fiyatlı kıyafetler satıyor. Eylül 2011'den bu yana, Bershka ayrıca Almanya, Fransa, Yunanistan, Polonya, İtalya, Hollanda, Portekiz ve İspanya, İngiltere ve Çin'deki online ticareti de yürütmektedir.

        Bershka indirimi 25 Kasım akşamı saat 19.00'da uygulamada, saat 20.00'de ise Bershka.com'da başlayacak. Mağazalardaki başlangıç ise 26 Kasım sabahında olacak.

        Bershka'da yüzde 50'lere varan indirim oranları olacak.

        STRADIVARIUS BLACK FRIDAY, KIŞ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

        Stradivarius, İspanyol moda grubu Inditex'e bağlı uluslararası kadın ve erkek giyim ve moda markası. Stradivarius, 1994 yılında Barselona, İspanya'da yenilikçi bir konsept ile bir aile şirketi olarak kuruldu. 1999 yılında Inditex Grubuna katılan Stradivarius'un 53 ülkede toplam 842 mağazası bulunmaktadır.

        Stradivarius indirimi 25 Kasım akşamı saat 19.00'da uygulamada, saat 20.00'de ise Stradivarius.com'da başlayacak. Mağazalardaki başlangıç ise 26 Kasım sabahında olacak.

        Stradivarius'da gerçekleşecek indirim oranı yüzde 20-30.

        OYSHO BLACK FRIDAY, KIŞ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

        Oysho, İspanya merkezli kadın iç giyim konusunda uzmanlaşmış moda markası. Inditex tekstil grubu bünyesinde bulunmaktadır. 1977 yılında Confecciones Noite, S.A. adı ile Arteixo, Galiçya'ya da kurulmuştur. 2000 yılında şirket ismi Oysho España olarak değişmiştir.

        Dünya üzerinde 37 ülkede 543 Oysho mağazası bulunmaktadır.

        Oysho indirimi uygulama ve internet sitesinde 25 Kasım akşamında, mağazalarda ise 26 Kasım sabahında başlayacak.
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