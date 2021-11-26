Zara, Pull Bear, Bershka, Oysho, Stradivarius indirimleri mağazada başladı mı? İnditex grubu Black Friday indirimi saat kaçta başlıyor?

Alışveriş meraklılarının merakla beklediği Black Friday indirimleri başladı. Inditex'e ait olan markalarda büyük kış indiriminin ve Black Friday indiirmin ne zaman olacğaı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Inditex (inditex) grubu kış indirimleri ne zaman başlayacak? Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho indirimleri ne zaman? İşte tüm merak edilenler!
ZARA BLACK FRIDAY, KIŞ İNDİRİMİ NE ZAMAN?
Zara indirimi 25 Kasım akşamı saat 19.00'da uygulamada, saat 20.00'de ise pullandbear.com'da başlayacak. Mağazalardaki başlangıç ise 26 Kasım sabahında olacak.
Zara'da gerçekleşecek indirim oranı yüzde 30.
Zara, İspanyol merkezli giyim ve aksesuar markasıdır. 1975 yılında Arteixo, Galiçya'da Amancio Ortega ve Rosalía Mera tarafından kurulmuştur. Dünyanın en büyük 3 hazır giyim şirketinden biridir. 2017 yılı itibarıyla dünya genelinde 93 ülkede 2.200'ün üzerinde mağazası vardır. Türkiye'de ise 42 mağazası bulunmaktadır. Inditex grubu bünyesinde yer alan Zara grubun en büyük şirketidir.
PULL&BEAR BLACK FRIDAY İNDİRİMİ NE ZAMAN?
Pull&Bear indirimi 25 Kasım akşamı saat 19.00'da uygulamada, saat 20.00'de ise pullandbear.com'da başlayacak. Mağazalardaki başlangıç ise 26 Kasım sabahında olacak.
Pull&Bear'da yüzde 40'lara varan indirim oranları olacak.
Pull & Bear, İspanya merkezli Narón, Galiçya'da kurulmuş giyim ve moda aksesuarları markası. 1986 yılında New Wear, S.A. ismiyle kurulmuştur. Mağazalarının yanı sıra eylül 2011 itibarıyla internet üzerinden satış yapmaya başlamıştır.