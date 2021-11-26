Turizmde hedefler yükseldi: 29 milyon turist 24 milyar dolar gelir!





SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KALICI FAYDA SAĞLAR

Sürdürülebilir turizmin önemine dikkat BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, "Sürdürülebilir turizm, sosyal ve kültürel değerler korunarak kalıcı bir fayda sağlar" dedi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya'nın güvenli turizmin nasıl yapıldığını tüm dünyaya gösterdiğini belirterek, "Şehrimiz pandemi dönemine rağmen geçen yıl 3.5 milyon, bu yıl dün itibariyle 8.8 milyon ziyaretçi sayısına ulaştı. Antalya'nın 2022'de 2019 rakamlarını geride bırakacağına inancımız tam" dedi.



ÜÇ TEMEL İHTİYACIMIZ VAR

Zirvenin açılışında konuşan AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ise turizmdeki hedeflerin gerçekleşmesi için üç temel unsura ihtiyaç olduğunu belirtti. Yağcı, "Bunlar ortak akılla beraber çalışmak. finansman ve sistemler ile araçlar" dedi. TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır da, meslek örgütleri yasasının tüm sektör paydaşlarını kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesini istedi.