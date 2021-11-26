Turizmde hedefler yükseldi: 29 milyon turist 24 milyar dolar gelir!

Türk turizm sektörü pandemi dönemine rağmen başarılı ivmesini sürdürdü. Bu yıl hem Güvenli Turizm Sertifikası hem de Turizm Geliştirme Ajansı'nın (TGA) yurtdışındaki etkin tanıtım çalışmalarıyla turist sayısında hedefler aşılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yıl özellikle ekim-kasım aylarındaki yoğun talebe bağlı hedefleri revize ederek yükseltti.
Antalya Nirvana Otel'de 11'nci kez gerçekleştirilen Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde müjde veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, pandemide 'V' çıkışı yapmayı başardıklarını belirterek, "25 milyon olan turist sayısını 29 milyon, 20 milyar dolar olan gelir hedefini de 24 milyar dolara yükselttik. 2018'de 647 dolar olan kişi başı gelirimizi 830 dolara yükseltmeyi başardık" dedi. Normal şartlarda İspanya'nın yüzde 40 gerisinde olan Türkiye'nin pandemi döneminde İspanya'yı geride bıraktığını söyleyen Ersoy, bu başarıda TGA'nın etkin tanıtım çalışmaları ve güvenli turizm sertifikasının olduğunu kaydetti.
Pandeminin yavaş yavaş geride kaldığına dikkat çeken Bakan Ersoy, "Şimdi dünyanın gündemi sürdürülebilirlik. Türkiye olarak Paris İklim Anlaşması'na imza attık. Bizim şimdi bu konuda çalışmamız gerekli. Aksi takdirde dünyanın gerisinde kalırız. Güvenli Turizm Sertifikası'nı Güvenli ve Yeşil Turizm Sertifikası olarak değiştireceğiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile çalışmalara başlıyoruz. Kriterleri belirleyeceğiz. 3 yıla yayacağız" şeklinde konuştu.