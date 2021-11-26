O formül bayram ettirdi! Milyonlar bekliyordu! Asgari ücrette son dakika TİSK ve TÜRK-İŞ teklifi! Kıdem tazminatında 11.000 TL müjdesi!

ÇALIŞANIN KIDEM TAZMİNATI DA ARTIYOR

Emekli aylığı tabanı da her sene Ocak ayında asgari ücrete bağlı olarak artıyor. Asgari ücret zammıyla brüt ücreti çoğalan çalışanın kıdem tazminatı tavanı sınırlı olmak üzere alacağı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı tutarı da artacak. İş Kanunu'na göre işe başlanılan tarihten itibaren geride bıraktığımız her tam sene amacıyla 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir.

Bir seneden çoğalan süreler için de aynı miktar üstünden ödeme gerçekleştirilir. Kıdem tazminatı hesaplaması son ücret üstünden yapılır. Kıdem tazminatına temel olacak ücretin hesabında temel ücrete ek olarak çalışanlara sağlanan para, para ile ölçülmesi olası menfaatler de göz önüne alınır.

Kıdem tazminatının senelik miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet senesi için ödenen azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor. Bu kapsamda kıdem tazminatının alt sınırı asgari ücret, üst sınırı en yüksek devlet memuruna ödenen azami emeklilik ikramiyesi tutarında ödenir.

1 Ocak 2022'den itibaren asgari ücretle kıdem tazminatının tabanı, memur maaş tavanı da artacak. Bu sene amacıyla çalışanlara ödenen kıdem tazminatının tavan tutarı 8248 lira olarak belirlenirken, bu sene amacıyla 11 bin 246 liraya çıkacak.