O formül bayram ettirdi! Milyonlar bekliyordu! Asgari ücrette son dakika TİSK ve TÜRK-İŞ teklifi! Kıdem tazminatında 11.000 TL müjdesi!

Peş peşe açıklandı ve teklifler sunuldu! Milyonlar bekliyordu! O formül bayram ettirdi! Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık'ta toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek, onu güçlendirecek bir civarda olması konusu ile ilgili Türk-İş'le uzlaşı içerisinde olduklarını ifade etti. Yeni asgari ücretle eş güdümlü çalışma ve sosyal güvenlikte çoğu ödeme kalemi gibi tüm çalışanları ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı da yükselecek. Asgari ücrette yüzde 30 artış formülüne göre bu sene amacıyla 8 bin 651 lira olan kıdem tazminatı tavanı 11 bin 246 liraya çıkacak.
ÇALIŞANIN KIDEM TAZMİNATI DA ARTIYOR
Emekli aylığı tabanı da her sene Ocak ayında asgari ücrete bağlı olarak artıyor. Asgari ücret zammıyla brüt ücreti çoğalan çalışanın kıdem tazminatı tavanı sınırlı olmak üzere alacağı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı tutarı da artacak. İş Kanunu'na göre işe başlanılan tarihten itibaren geride bıraktığımız her tam sene amacıyla 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir.
Bir seneden çoğalan süreler için de aynı miktar üstünden ödeme gerçekleştirilir. Kıdem tazminatı hesaplaması son ücret üstünden yapılır. Kıdem tazminatına temel olacak ücretin hesabında temel ücrete ek olarak çalışanlara sağlanan para, para ile ölçülmesi olası menfaatler de göz önüne alınır.
Kıdem tazminatının senelik miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet senesi için ödenen azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor. Bu kapsamda kıdem tazminatının alt sınırı asgari ücret, üst sınırı en yüksek devlet memuruna ödenen azami emeklilik ikramiyesi tutarında ödenir.
1 Ocak 2022'den itibaren asgari ücretle kıdem tazminatının tabanı, memur maaş tavanı da artacak. Bu sene amacıyla çalışanlara ödenen kıdem tazminatının tavan tutarı 8248 lira olarak belirlenirken, bu sene amacıyla 11 bin 246 liraya çıkacak.
DAHA ÇOK KİŞİ 65 YAŞ AYLIĞI ALACAK
Asgari ücret artışına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, GSS primlerinin devlet doğrultusundan karşılanması amacıyla aranan gelir sınırı da artacak. Böylece daha çok bireyin 65 yaş aylığından, engelli aylığından, evde bakım parasından yararlanması olası olacak.
GSS primleri devlet doğrultusundan karşılananların adedi artacak. İşsizlik ödeneği tutarları artacak. Geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) tutarı artacak. Bireysel emeklilik sistemine katılanların katkı paylarının yüzde 25'ine kadar devletin yaptığı katkı tutarı artacak.