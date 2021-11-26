Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 27.11.2021 08:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.11.2021 08:41
    ABONE OL

    Yaşlılık aylığı, işsizlik maaşı, AGİ, evde bakım parası, kıdem tazminatı, engelli ödemesi 2022 zammı... Hepsinde patlama yaşanacak!

    2022 senesinde asgari ücrete en az yüzde 30'nin üstünde zam yapılması bekleniyor. Ocak ayında asgari ücretin yanısıra memur maaşları da artacak. Kıdem tazminatı tavanı, engelli aylığı, yaşlılık aylığı asgari ücretle değil, memur maaş katsayısındaki artışla yükselir. Asgari ücret artacağı için asgari ücretlinin kıdem tazminatı yükselir. Öte yandan milyonlarca çalışan bir vergi iadesi olarak Asgari Geçim İndirimi (AGİ) alıyor. Devlet çalışanların gelir vergisinin bir kısmını almaktan vazgeçerek iade ediyor. Bu rakam da, işçinin bekar ya da evli olup olmamasına ya da çocuk sayısına göre değişiyor. Vergi iadesi işverenler aracılığı ile yapılıyor.

    takvim.com.tr
    Yaşlılık aylığı, işsizlik maaşı, AGİ, evde bakım parası, kıdem tazminatı, engelli ödemesi 2022 zammı...

    Alayına zam yapılacak! AGİ, evde bakım parası, yaşlılık aylığı, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, engelli ödemesi 2022 zammı vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. 2022 senesinde asgari ücretin ve memur maaş katsayısındaki artışla ödenen çoğu destek tutarı da değişecek. Ayrıca memur maaş katsayısı artınca kıdem tazminatı tavanı, engelli aylığı, yaşlılık aylığı da artacak. 1 Ocak 2022'den itibaren asgari ücretle kıdem tazminatının tabanı da artacak. Bu sene amacıyla çalışanlara ödenen kıdem tazminatının tavan tutarı 8248 lira olarak belirlenirken, bu sene amacıyla 11 bin 246 liraya çıkacak.

    KIDEM TAZMİNATI DA ARTIYOR

    Asgari ücret artacağı için asgari ücretlinin kıdem tazminatı yükselir ama bunun tavanla ilgisi yok. Ocak ayında Hazine Bakanlığı memur maaş katsayısına bakarak tavanı açıklıyor. 1 Ocak 2022'den itibaren asgari ücretle kıdem tazminatının tabanı, memur maaş tavanı da artacak. Bu sene amacıyla çalışanlara ödenen kıdem tazminatının tavan tutarı 8248 lira olarak belirlenirken, bu sene amacıyla 11 bin 246 liraya çıkacak.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    YAŞLILIK AYLIĞI ARTACAK!

    Asgari ücret artışına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, GSS primlerinin devlet doğrultusundan karşılanması amacıyla aranan gelir sınırı da artacak. Böylece daha çok bireyin 65 yaş aylığından, engelli aylığından, evde bakım parasından yararlanması olası olacak. Bu bağlamda yaşlılık aylıklarına yapılacak zam da memur maaşlarına endeksli. Yalnızca bu aylıklardan yararlanmak için aranan gelir şartı asgari ücretle göre değişiyor.

        AGİ'DE ARTACAK

        Milyonlarca çalışan bir vergi iadesi olarak Asgari Geçim İndirimi (AGİ) alıyor. Devlet çalışanların gelir vergisinin bir kısmını almaktan vazgeçerek iade ediyor. Bu rakam da, işçinin bekar ya da evli olup olmamasına ya da çocuk sayısına göre değişiyor. Vergi iadesi işverenler aracılığı ile yapılıyor.

        AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarı üzerinden hesaplanıyor. işçinin kendisi için yüzde 50, çalışmayan eşi için yüzde 10, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için yüzde 7.5 ve 3. çocuk için yüzde 10 ve sonraki her çocuk için yüzde 5'i alınarak hesaplanıyor. Bu oranların toplamı yüzde 85'i geçemiyor. Bu oranlarla bulunan rakamın yüzde 15 gelir vergisi oranı alınıyor. Yıllık AGİ bulunduktan sonra 12'ye bölündüğünde aylık rakam da ortaya çıkıyor.

        İŞSİZLİK MAAŞI DA ARTACAK!

        İşsizlik maaşı asgari ücret ile eş güdümlü artacak. Türkiye İş Kurumu üzerinden işsizlik maaşı alanların aldıkları ücret prim ödemelerine göre yapılır. Bu kapsamda 2021 senesinde en az 1420 TL ödenir. 2021 senesinde işsizlik maaşı ilaveten 2840 TL ile tavan ücretiyle ödendi. İşsizlik maaşının asgari ücretle eş güdümlü 1600 TL 1700 TL seviyelerine çıkması bekleniyor.

        ENGELLİ AYLIĞI ARTACAK!

        Engelli aylığı, yaşlılık ödemeleri gibi derli toplu olarak ödenen desteklere de Ocak ayında zam alacak. Bu ödemelere 6 aylık Aralıklarla belli artış oranlarıyla zam yapılır. Engelli aylığı zamları memur maaşlarına endeksli. Sadece bu aylıklardan yararlanmak için aranan gelir şartı asgari ücretle değişir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        FETÖ’cü Adil Öksüz’ün kaçışı hakkında yeni bilgiler!
        Haberler Ekonomi Yaşlılık aylığı, işsizlik maaşı, AGİ, evde bakım parası, kıdem tazminatı, engelli ödemesi 2022 zammı... Hepsinde patlama yaşanacak!
            SON DAKİKA