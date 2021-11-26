Yaşlılık aylığı, işsizlik maaşı, AGİ, evde bakım parası, kıdem tazminatı, engelli ödemesi 2022 zammı... Hepsinde patlama yaşanacak!

Alayına zam yapılacak! AGİ, evde bakım parası, yaşlılık aylığı, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, engelli ödemesi 2022 zammı vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. 2022 senesinde asgari ücretin ve memur maaş katsayısındaki artışla ödenen çoğu destek tutarı da değişecek. Ayrıca memur maaş katsayısı artınca kıdem tazminatı tavanı, engelli aylığı, yaşlılık aylığı da artacak. 1 Ocak 2022'den itibaren asgari ücretle kıdem tazminatının tabanı da artacak. Bu sene amacıyla çalışanlara ödenen kıdem tazminatının tavan tutarı 8248 lira olarak belirlenirken, bu sene amacıyla 11 bin 246 liraya çıkacak.
KIDEM TAZMİNATI DA ARTIYOR
Asgari ücret artacağı için asgari ücretlinin kıdem tazminatı yükselir ama bunun tavanla ilgisi yok. Ocak ayında Hazine Bakanlığı memur maaş katsayısına bakarak tavanı açıklıyor. 1 Ocak 2022'den itibaren asgari ücretle kıdem tazminatının tabanı, memur maaş tavanı da artacak. Bu sene amacıyla çalışanlara ödenen kıdem tazminatının tavan tutarı 8248 lira olarak belirlenirken, bu sene amacıyla 11 bin 246 liraya çıkacak.
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YAŞLILIK AYLIĞI ARTACAK!
Asgari ücret artışına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, GSS primlerinin devlet doğrultusundan karşılanması amacıyla aranan gelir sınırı da artacak. Böylece daha çok bireyin 65 yaş aylığından, engelli aylığından, evde bakım parasından yararlanması olası olacak. Bu bağlamda yaşlılık aylıklarına yapılacak zam da memur maaşlarına endeksli. Yalnızca bu aylıklardan yararlanmak için aranan gelir şartı asgari ücretle göre değişiyor.