Yaşlılık aylığı, işsizlik maaşı, AGİ, evde bakım parası, kıdem tazminatı, engelli ödemesi 2022 zammı... Hepsinde patlama yaşanacak!

AGİ'DE ARTACAK

Milyonlarca çalışan bir vergi iadesi olarak Asgari Geçim İndirimi (AGİ) alıyor. Devlet çalışanların gelir vergisinin bir kısmını almaktan vazgeçerek iade ediyor. Bu rakam da, işçinin bekar ya da evli olup olmamasına ya da çocuk sayısına göre değişiyor. Vergi iadesi işverenler aracılığı ile yapılıyor.

AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarı üzerinden hesaplanıyor. işçinin kendisi için yüzde 50, çalışmayan eşi için yüzde 10, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için yüzde 7.5 ve 3. çocuk için yüzde 10 ve sonraki her çocuk için yüzde 5'i alınarak hesaplanıyor. Bu oranların toplamı yüzde 85'i geçemiyor. Bu oranlarla bulunan rakamın yüzde 15 gelir vergisi oranı alınıyor. Yıllık AGİ bulunduktan sonra 12'ye bölündüğünde aylık rakam da ortaya çıkıyor.