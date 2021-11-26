Stokçuların yalanı elinde patladı: Şeker depoları ağzına kadar dolu

Türkiye'de şeker kıtlığı yaşandığını iddia edenlerin yalanları ellerinde patladı. Bazı zincir marketlerde tüketicilerin son günlerde şekere ulaşmakta zorluk çekmesinin arkasından da stokçular çıktı.

Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki ziraat odaları ve pancar kooperatifleri yaptıkları açıklamada ülkede şeker üretiminde sıkıntının olmadığını belirterek, "Depolar ağzına kadar dolu. Bolluk var hatta dışarıya bile satıyoruz. Şekerde, aracılar ve stokçular kazanıyor" dedi. Rakamlar, son 5 yılda şeker pancarı üretiminin her yıl artışa geçtiğini, pandemiye rağmen üretimde rekor kırdığını gözler önüne seriyor.

İTHALAT YAPILMIYOR

Türkiye'nin yaklaşık şeker ihtiyacı 2 milyon 700 bin tonken, son 1 yılda 3 milyon tonu aşkın şeker üretimi yapılarak fazlası ihraç edildi. Sabah'ta yer alan habere göre, yurt içi şekerin tamamı yerli ve milli pancar şekeri üretimiyle karşılanırken, 2002'den bu yana yurt içi tüketime yönelik ithalat yapılmadı.