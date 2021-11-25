26 Kasım anlık dolar kuru! 1 dolar ne kadar? Bugün Euro ve Sterlin kaç TL oldu? Güncel dolar fiyatları!

Son işlem günü sabah saatlerinden itibaren araştırılan konular arasında dolar, euro ve seterlin fiyatları yer alıyor. 26 Kasım dolar, euro ve sterlin fiyatlarının takibi, anlık olarak yapılıyor. Peki, 26 Kasım dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? Serbest piyasada dolar ne kadar? İşte anlık canlı dolar alış satış fiyatları!
26 KASIM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 12,0999
Dolar satış: 12,1497
EURO NE KADAR?
Euro alış: 13,5830
Euro Satış: 13,6444
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 16,0422
Pound satış: 16,1271
ANLIK FİYATLAR!
Avrupa borsaları, işlem gününü İtalya dışında yükselişle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,42 artışla 481,72 puana çıktı.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,25 artarak 15.917,98 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 yükselerek 7.310,37 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 değer kazanarak 7.075,87 puana ulaştı.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,04'lük düşüşle 27.098,83 puana indi.
Avro/dolar paritesi TSİ 20.17 itibarıyla yüzde 0,11 değer kazanarak 1,121 seviyelerinden işlem gördü.