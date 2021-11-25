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    • Ekonomi
    • 26.11.2021 06:07
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    • 26.11.2021 06:07
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    26 Kasım anlık dolar kuru! 1 dolar ne kadar? Bugün Euro ve Sterlin kaç TL oldu? Güncel dolar fiyatları!

    26 Kasım sabah saatlerinden itibaren dolar ve euro kurunda son durum araştırılan konular arasında yer aldı. Son günlerde inişli çıkışlı hareketlerin görüldüğü dolar bugün 12 TL'nin üzerinde seyrediyor. Merak edenler için kurdaki son durumu haberimizde derledik. 24 Kasım tarihinde rekor kıran dolar kuru dün sert bir düşüşe geçmişti. Bu nedenle önümüzdeki günlerde dolar, euro ve sterlin fiyatlarının seyrinin ne olacağı vatandaşlar tarafından merak edilerek sorgulanmaya başlandı. Peki, 26 Kasım dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? Serbest piyasada dolar ne kadar? İşte anlık canlı dolar alış satış fiyatları!

    takvim.com.tr
    26 Kasım anlık dolar kuru! 1 dolar ne kadar? Bugün Euro ve Sterlin kaç TL oldu? Güncel dolar fiyatları!

    Son işlem günü sabah saatlerinden itibaren araştırılan konular arasında dolar, euro ve seterlin fiyatları yer alıyor. 26 Kasım dolar, euro ve sterlin fiyatlarının takibi, anlık olarak yapılıyor. Peki, 26 Kasım dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? Serbest piyasada dolar ne kadar? İşte anlık canlı dolar alış satış fiyatları!

    26 KASIM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 12,0999

    Dolar satış: 12,1497

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 13,5830

    Euro Satış: 13,6444

    POUND (STERLİN) NE KADAR?

    Pound alış: 16,0422

    Pound satış: 16,1271

    ANLIK FİYATLAR!

    AVRUPA BORSALARI İTALYA HARİÇ YÜKSELİŞLE KAPANDI

    Avrupa borsaları, işlem gününü İtalya dışında yükselişle tamamladı.

    Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,42 artışla 481,72 puana çıktı.

    Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,25 artarak 15.917,98 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 yükselerek 7.310,37 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 değer kazanarak 7.075,87 puana ulaştı.

    İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,04'lük düşüşle 27.098,83 puana indi.

    Avro/dolar paritesi TSİ 20.17 itibarıyla yüzde 0,11 değer kazanarak 1,121 seviyelerinden işlem gördü.

        Avrupa'da yatırımcılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki yükselişe ve Almanya'da hükümet kurmak için uzlaşan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) koalisyonuna odaklandı.

        Almanya ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,7, geçen yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 2,5 büyüdü.

        AB ticari araç pazarında, toplam satışlar ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 düştü.

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