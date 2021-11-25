26 Kasım anlık dolar kuru! 1 dolar ne kadar? Bugün Euro ve Sterlin kaç TL oldu? Güncel dolar fiyatları!

Son işlem günü sabah saatlerinden itibaren araştırılan konular arasında dolar, euro ve seterlin fiyatları yer alıyor. 26 Kasım dolar, euro ve sterlin fiyatlarının takibi, anlık olarak yapılıyor. Peki, 26 Kasım dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? Serbest piyasada dolar ne kadar? İşte anlık canlı dolar alış satış fiyatları!