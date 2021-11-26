Kuraklık ve iklim değişikliğiyle mücadele ile yeni dönem: Suya göre üretene destek

Kuraklık ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında başlatılan 'suya göre tarım' uygulamaları hem su tasarrufu hem de verimlilik artışı sağlıyor. Özellikle su kısıtı olan yerlerde su tüketimi daha az olan bitkilerin tarımı yaygınlaştırılırken, destek de veriliyor. Tarım Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, 10 il ve 45 ilçede su tüketimi daha az bitkilerin üretimini yaygınlaştırmak üzere çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Su kısıtı olan yerlerde nohut, mercimek gibi bitkileri yaygınlaştırıyor, bunların desteklerini artıyoruz. Yüzde 50 fazla ödüyoruz. Ayrıca su tüketimi düşük olan yem bitkileri desteklerini yüzde 50 daha fazla veriyoruz" diye konuştu. Suyu daha az tüketen bitkiler seçildiğinde her yıl daha fazla alanda üretim yapma şansı olduğunu anlatan Hasdemir, "Geçen yıl 2.1 milyon dekar nadas alanı daraltıldı" dedi.