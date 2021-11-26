Tarım yapmak isteyenlere devletten dev destek! 2022'de 25.8 milyar TL

ÜRETİM YAPISI DEĞİŞTİ

Bu gelişmeler ve gelecek öngörülerinin, kendine yeterliliğin yanında, yeşil ekonomi temelinde sürdürülebilir bir üretim yapısının oluşturulmasını kaçınılmaz hale getirdiğini vurgulayan Pakdemirli, "Bu dönüşüm sürecinde tarım, orman ve su, tarihte hiç olmadığı kadar önemli bir konuma ulaştı. Gıda güvenliğimizi garanti altına alacak, suyumuzu verimli kullanacak ve orman varlığımızı artıracak projeleri tek tek hayata geçiriyoruz" diye konuştu.