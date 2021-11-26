Mersin'de kestane sevinci

Mersin'in Erdemli ilçesinde susuzluğa dayanıklı alternatif ürün olarak bahçesinde kestane yetiştirmeye başlayan üretici Nihat Teke, yüksek verim alıp yetiştirdiği ürünün kilosunu 40 liradan sattı. Kurak dönemlerde üretime devam edip kazanç sağlamak için arayışa girdiğini ve tavsiye üzerine kestane diktiğini anımsatan Teke, "İyi ki dikmişim. 60 tane kestane ağacım var. Haftada yarım saat su veriyorum, belirli yaşı geçtiğinde de zaten suya ihtiyacı kalmıyor" diye konuştu. Teke, siparişle kestanenin kilosunu 40 liradan sattığını, iyi bir kazanç sağladığını kaydetti.