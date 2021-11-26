Dolandırıcılardan yeni yöntem! Elektrik faturalarından kaldırılan TRT payını kullanıp...

ALACAKLI FATURA TUZAĞI!

Telefon üzerinden kendini asker, polis ve savcı gibi sahte kimliklerle tanıtarak bu zamana kadar çok sayıda kişinin milyon liraları bulan parasını alarak ortadan kaybolan dolandırıcılar bu yöntemin ifşa olmasının ardından şimdi de alacaklı fatura yalanı ile vatandaşı tuzağına düşürmeye çalışıyor.