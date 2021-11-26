Dolandırıcılardan yeni yöntem! Elektrik faturalarından kaldırılan TRT payını kullanıp...

Dolandırıcılar yeni yöntemlerle tüketicileri mağdur etmeye devam ediyor. Söz konusu yöntemlere bir yenisi daha eklendi.
Tabi dolandırıcılar geliştirdikleri bu yöntemlere Türkiye'nin alanında güvenilir kurum ve kuruluşlarını da alet etmekten çekinmiyor.
ALACAKLI FATURA TUZAĞI!
Telefon üzerinden kendini asker, polis ve savcı gibi sahte kimliklerle tanıtarak bu zamana kadar çok sayıda kişinin milyon liraları bulan parasını alarak ortadan kaybolan dolandırıcılar bu yöntemin ifşa olmasının ardından şimdi de alacaklı fatura yalanı ile vatandaşı tuzağına düşürmeye çalışıyor.