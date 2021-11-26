Asgari ücret tahminleri! Son açıklamalar: Yeni yılda zam oranı net-brüt... 2022 Asgari ücret görüşmeleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2022 Asgari ücret için 4 farklı hesaplama yapıldı. Geçmiş senelerde asgari ücret zam oranı belirlenirken enflasyonun ortalama yüzde 5-7 üzerinde belirlendiği yer alıyor. İlk olarak Merkez Bankası'nın 18,4'lük enflasyon beklentisi baz alındığında ve buna yüzde 5'lik refah payı eklendiğinde asgari ücretlinin bürüt maaşının 4.440 lirayı, net ücretin ise asgari geçim indirimi (AGİ) dâhil 3.485 lirayı geçeceği tahmin ediliyor. Diğer yapılan bir hesaplamada ise Merkez Bankası'nın 18,4'lük enflasyon beklentisine yüzde 7'lik bir refah payı eklendiğinde brüt ücretin 4.480 lirayı, net ücretin de asgari geçim indirimi (AGİ) dâhil 3.540 lirayı geçeceği konuşuluyor.

Üçüncü yapılan hesapta ise TÜİK'in son açıkladığı enflasyon rakamı baz alınıyor. Bu rakama yüzde 7'lik refah payı eklendiğinde brüt ücretin 4530 lirayı, net ücretin de asgari geçim indirimi (AGİ) dâhil 3.580 lirayı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇALIŞANIN KIDEM TAZMİNATI DA ARTIYOR

Emekli aylığı tabanı da her yıl Ocak ayında asgari ücrete bağlı olarak artıyor. Asgari ücret zammıyla brüt ücreti artan çalışanın kıdem tazminatı tavanı sınırlı olmak üzere alacağı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı tutarı da artacak. İş Kanunu'na göre işe başlanılan tarihten itibaren geçen her tam yıl için 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir.

Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme gerçekleştirilir. Kıdem tazminatı hesaplaması son ücret üzerinden yapılır. Kıdem tazminatına esas olacak ücretin hesabında esas ücrete ek olarak çalışanlara sağlanan para, para ile ölçülmesi mümkün menfaatler de göz önüne alınır.

Kıdem tazminatının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor. Bu kapsamda kıdem tazminatının alt sınırı asgari ücret, üst sınırı en yüksek devlet memuruna ödenen azami emeklilik ikramiyesi tutarında ödenir.

1 Ocak 2022'den itibaren asgari ücretle kıdem tazminatının tabanı, memur maaş katsayısı tavanı da artacak. Bu yıl için çalışanlara ödenen kıdem tazminatının tavan tutarı 8248 lira olarak belirlenirken, bu yıl için 11 bin 246 liraya çıkacak.