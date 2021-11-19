Başkan Erdoğan duyurmuştu! 4. sondaj gemisi üstün teknolojileriyle filoya katılıyor! İşte verilecek sürpriz isim

7. NESİL

Başkan Erdoğan, önceki gün AK Parti grup toplantısında "Sondaj filomuza dördüncü gemimizi de ekledik. Üstelik bu gemi diğerlerinden farklı olarak yedinci nesil olarak adlandırılan en modern, en son teknolojiyle donatılmış, ilk defa bizim kullanacağımız sıfır, yeni bir gemidir" sözleriyle müjdeyi vermişti.