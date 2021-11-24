Benzine 1 lira zam mı geldi? 25 Kasım Opet, BP, Shell: İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, otogaz litre fiyatları kaç TL olacak? EPGİS son dakika...

Bazı haber kaynaklarına göre, doların yükselmesi ile oluşan fiyatlama neticesinde bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 1 kuruş, motorinde 1 lira 5 kuruş, otogazda 65 kuruş zam beklendiği iddia edildi.

Kaynaklar, zammın yapılıp yapılmayacağına dair karar yetkisi olan ilgili kurumların onayı ile devreye alınmasının beklendiğini belirtti.