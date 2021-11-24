Dolar/TL kurunda yaşanan yükselişin ardından akaryakıt ürünlerine 25 Kasım tarihinden geçerli olmak zam gelmedi beklendiği iddia edildi. 25 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere benzin, motorin ve otogoza zam gelip gelmeyeceği konusunda vatandaşların gözleri EPGİS tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki, Benzine 1 lira zam mı geldi? 25 Kasım Opet, BP, Shell İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, otogaz litre fiyatları kaç TL olacak? EPGİS son dakika gelişmeler...
Bazı haber kaynaklarına göre, doların yükselmesi ile oluşan fiyatlama neticesinde bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 1 kuruş, motorinde 1 lira 5 kuruş, otogazda 65 kuruş zam beklendiği iddia edildi.
Kaynaklar, zammın yapılıp yapılmayacağına dair karar yetkisi olan ilgili kurumların onayı ile devreye alınmasının beklendiğini belirtti.