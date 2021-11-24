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    • Ekonomi
    • 24.11.2021 10:32
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    • 24.11.2021 10:33
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    Benzine 1 lira zam mı geldi? 25 Kasım Opet, BP, Shell: İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, otogaz litre fiyatları kaç TL olacak? EPGİS son dakika...

    Dolar kurunda yaşanan artış sonrası gözler güncel akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Bazı haber kaynaklarının aktardığı bilgiye göre; 25 Kasım tarihinde benzin, motorin ve otogazda zam gelmesi beklendiği iddia edildi. Kaynaklar, bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 1 kuruş, motorine 1 lira 5 kuruş, otogaza ise 65 kuruş zam beklendiğini ileri sürüyor. Peki, Benzine 1 lira zam mı geldi? 25 Kasım Opet, BP, Shell İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, otogaz fiyatları kaç TL olacak? İşte güncel akaryakıt fiyatları!

    takvim.com.tr
    Benzine 1 lira zam mı geldi? 25 Kasım Opet, BP, Shell İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, otogaz litre fiyatları kaç TL olacak? EPGİS son dakika...

    Dolar/TL kurunda yaşanan yükselişin ardından akaryakıt ürünlerine 25 Kasım tarihinden geçerli olmak zam gelmedi beklendiği iddia edildi. 25 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere benzin, motorin ve otogoza zam gelip gelmeyeceği konusunda vatandaşların gözleri EPGİS tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki, Benzine 1 lira zam mı geldi? 25 Kasım Opet, BP, Shell İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, otogaz litre fiyatları kaç TL olacak? EPGİS son dakika gelişmeler...

    Bazı haber kaynaklarına göre, doların yükselmesi ile oluşan fiyatlama neticesinde bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 1 kuruş, motorinde 1 lira 5 kuruş, otogazda 65 kuruş zam beklendiği iddia edildi.

    Kaynaklar, zammın yapılıp yapılmayacağına dair karar yetkisi olan ilgili kurumların onayı ile devreye alınmasının beklendiğini belirtti.

    ZAMMIN ARDINDAN BENZİNİN LİTRE FİYATI NE KADAR OLUR?

    Söz konusu zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin ortalama litre fiyatı 9,66 TL, motorinin 9,77 TL, otogazın ise 8,23 TL olacak.

        BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 79,07 DOLAR

        Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79,07 dolardan işlem görüyor. Dün 79,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,07 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,79 azalışla 79,07 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,93 dolardan alıcı buldu.

        ABD'nin büyük petrol tüketicisi ülkelerle koordineli şekilde stratejik petrol rezervlerinin kullanımı için bir plan açıklayacağına yönelik haberler fiyatların da düşüşünde etkili oldu.

        Japonya, Hindistan ve Güney Kore gibi önemli petrol oyuncularının söz konusu plana katılması beklenirken, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in ise olumlu yaklaştığı ancak iç tüketim ihtiyaçlarını değerlendireceği ifade edilmişti.

        Avrupa'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının ardından salgına yönelik kısıtlamaların yeniden gündeme gelmesi, ekonomileri olumsuz etkileyeceği ve talep görünümünü zayıflatacağı endişelerine yol açarak fiyatları baskılamaya devam ediyor.

        Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun petrol üretimini artırma planlarında değişikliğe gidebileceği öngörüsü fiyatlardaki düşüşü kısıtlıyor.

        Brent petrolde teknik olarak 79,28 ile 79,76 dolar aralığının direnç, 78,80 ile 78,32 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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        Haberler Ekonomi Benzine 1 lira zam mı geldi? 25 Kasım Opet, BP, Shell: İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, otogaz litre fiyatları kaç TL olacak? EPGİS son dakika...
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