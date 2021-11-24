22 ayar bilezik, tam, yarım gram, çeyrek altın fiyatları düşecek mi? Son dakika: Altın neden düşüyor? Dolar neden düşüyor?

Altın fiyatlarında ve döviz kurlarında yaşanan düşüşün ardından gözler piyasalara çevrildi. Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 11,5 üzerinde 738,5 liradan tamamladı. Ayrıca dün kapanışta çeyrek altın 1.156,00 lira, Cumhuriyet altını 4.733,00 liradan satılmıştı. Peki, altın neden düşüyor? Dolar neden düşüyor? 22 ayar bilezik, tam, yarım gram, çeyrek altın fiyatları düşecek mi? İşte son gelişmeler
ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?
Analistler, dünya genelinde artan enflasyon baskısı ve yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini kaydetti.
Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarında para politikalarına ilişkin ipuçlarının aranacağını ifade eden analistler, ayrıca ABD'nin üçüncü çeyrek büyümesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin de takip edileceğini söyledi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.850 dolar seviyelerinin direnç, 1.780 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
ONS ALTIN FİYATLARI
Ons altın fiyatları dün gün içerisinde 1849 dolar ile 1802 dolar seviyeleri arasında hareket ederken, yeni güne 1805 dolar seviyesinden başladı. Altının ons fiyatı, bugün içerisinde en yüksek 1812 dolar seviyesini; en düşük ise 1786 dolar seviyesini gördü. Ons altın, saat 16.34 itibarıyla yüzde 0.97 oranında düşüşle 1787 dolardan işlem gördü.KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 8,30 artışla 715,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 1.156,00 lira, Cumhuriyet altını 4.733,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 8,30 yükselişle 715,00 liradan işlem gördü.