Jasmy coin nedir? Jasmy coin Binance ne zaman gelecek? Jasmy coin ne kadar, geleceği nasıl? Duyuru geldi...

Jasmy coin nedir? Jasmy coin Binance ne zaman gelecek? Jasmy coin ne kadar, geleceği nasıl? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sanal para piyasalarındaki gelişmeler yakından takip ediliyor ve yeni coinlerden biri olduğu duyurulan Jasmy hakkındaki bilgiler de merakla araştırılmaya başlandı. İşte konuya dair tüm detaylar...
JASMY COİN NEDİR?
Jasmy, kullanıcıların Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarından oluşturulan verilerini çeşitli işletmelere satabilecekleri bir veri pazarı projesidir. JASMY, Jasmy veri platformunda ödeme para birimi olarak hizmet veren yerel yardımcı program simgesidir.
JASMY COİN BİNANCE NE ZAMAN GELECEK?
Yapılan duyuruya göre Binance, Jasmy Coin'i (JASMY) listeleyecek. JASMY/BTC, JASMY/BNB, JASMY/BUSD ve JASMY/USDT ticaret çiftleri, (22.11.2021) TSİ 15:00'te alım satıma açılacak. Kullanıcılar bu noktada ticarete hazırlık olarak JASMY yatırmaya başlayabilecek. JASMY için para çekme işlemleri ise (23.11.2021) TSİ 15:00'te açıldı.