Jasmy coin nedir? Jasmy coin Binance ne zaman gelecek? Jasmy coin ne kadar, geleceği nasıl? Duyuru geldi...

JASMY COİN NE KADAR?

JasmyCoin (JASMY), ullanıcıların Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarından oluşturulan verilerini çeşitli işletmelere satabilecekleri bir veri pazarı projesidir. JASMY, Jasmy veri platformunda ödeme para birimi olarak hizmet veren yerel utility tokendır. JasmyCoin, ERC 20 standardını temel alır. Token, belirtilmemiş sayıda kişi ve işletme tarafından, değer değişiminin veya hizmetler için ödemenin kanıtı olarak dijital cihazları kullanarak tokenları aktarmak için de kullanılabilir. Binance duyurusu sonrası JASMY tokenının fiyatı 0.14 dolar seviyelerinden 0.22 dolara kadar yükseldi ve yüzde 57.14'lük bir artış gördü.