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    • Ekonomi
    • 24.11.2021 09:32
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    • 24.11.2021 09:33
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    Jasmy coin nedir? Jasmy coin Binance ne zaman gelecek? Jasmy coin ne kadar, geleceği nasıl? Duyuru geldi...

    Ekonomi gündeminde yoğun bir şekilde Jasmy coin nedir? Jasmy coin Binance ne zaman gelecek? Sorularının yanıtları araştırılır oldu. Sanal para piyasası son yıllarda oldukça popüler ve hala ilgi görmeye devam ederken yeni coinlerin satış duyuruları daha da heyecanlandırdı. Binance üzerinden satışa çıkacağının duyurulmasının ardından Jasmy coin ne kadar, geleceği nasıl? Sorgulamaları hız kazandı. Yatırımını bu yönde yapmak isteyenlerin merak ettiği tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Jasmy coin nedir?

    Jasmy coin nedir? Jasmy coin Binance ne zaman gelecek? Jasmy coin ne kadar, geleceği nasıl? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sanal para piyasalarındaki gelişmeler yakından takip ediliyor ve yeni coinlerden biri olduğu duyurulan Jasmy hakkındaki bilgiler de merakla araştırılmaya başlandı. İşte konuya dair tüm detaylar...

    JASMY COİN NEDİR?

    Jasmy, kullanıcıların Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarından oluşturulan verilerini çeşitli işletmelere satabilecekleri bir veri pazarı projesidir. JASMY, Jasmy veri platformunda ödeme para birimi olarak hizmet veren yerel yardımcı program simgesidir.

    JASMY COİN BİNANCE NE ZAMAN GELECEK?

    Yapılan duyuruya göre Binance, Jasmy Coin'i (JASMY) listeleyecek. JASMY/BTC, JASMY/BNB, JASMY/BUSD ve JASMY/USDT ticaret çiftleri, (22.11.2021) TSİ 15:00'te alım satıma açılacak. Kullanıcılar bu noktada ticarete hazırlık olarak JASMY yatırmaya başlayabilecek. JASMY için para çekme işlemleri ise (23.11.2021) TSİ 15:00'te açıldı.

        JASMY COİN NE KADAR?

        JasmyCoin (JASMY), ullanıcıların Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarından oluşturulan verilerini çeşitli işletmelere satabilecekleri bir veri pazarı projesidir. JASMY, Jasmy veri platformunda ödeme para birimi olarak hizmet veren yerel utility tokendır. JasmyCoin, ERC 20 standardını temel alır. Token, belirtilmemiş sayıda kişi ve işletme tarafından, değer değişiminin veya hizmetler için ödemenin kanıtı olarak dijital cihazları kullanarak tokenları aktarmak için de kullanılabilir. Binance duyurusu sonrası JASMY tokenının fiyatı 0.14 dolar seviyelerinden 0.22 dolara kadar yükseldi ve yüzde 57.14'lük bir artış gördü.
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        Haberler Ekonomi Jasmy coin nedir? Jasmy coin Binance ne zaman gelecek? Jasmy coin ne kadar, geleceği nasıl? Duyuru geldi...
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