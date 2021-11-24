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    • Ekonomi
    • 24.11.2021 09:38
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    • 24.11.2021 09:39
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    Hecoin nedir? Hecoin battı mı? Hecoin sahibi Yavuz Bunul kimdir, kaç yaşında, nereli? Yavuz Bunul tutuklandı mı?

    Hecoin hakkında aramalar büyük bir hız kazanıdı. Türkiye'de binlerce kullanıcısını mağdur eden Thodex vurgununun ardından kripto para sektöründe yeni bir dolandırıcılık daha patladı. Hecoin ismiyle işlem gören kripto para uygulamasında özellikle para çekme işlemleri yavaşladı. Dün gece Hecoin hisseleri sıfırı gördü. Sabah saatlerinde Hecoin'in telefon uygulamaları kapandı. Kullanıcılar işlem yapamaz hale geldi. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar arama motorlarında, "Hecoin nedir? Hecoin battı mı? Hecoin sahibi Yavuz Bunul kimdir, kaç yaşında, nereli?" Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Hecoin nedir? Hecoin battı mı? Hecoin sahibi Yavuz Bunul kimdir?

    Hecoin nedir? Hecoin battı mı? Soruları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Thodex vurgununun ardından yeni bir kripto dolandırıcılığı daha yaşandı. Hecoin ismiyle işlem gören kripto para uygulamasında özellikle para çekme işlemleri yavaşladı. Dün gece Hecoin hisseleri sıfırı gördü. Peki, Hecoin nedir? Hecoin battı mı? Hecoin sahibi Yavuz Bunul kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

    HECOİN NEDİR? HECOİN BATTI MI?

    Coin borsasında işlem yapan vatandaşların paraları bu kez de Hecoin'le buhar oldu.

    YAVUZ BUNUL KİMDİR?

    Tam ismi Heroes & Empires Coin olan şirket, geçen ekim ayında Yavuz Bunul isimli kişi tarafından Hint Okyanusu'nda bulunan Seyşeller adası merkezli olarak kuruldu.

    Şirket yetkilileri internet sitesi üzerinden Hecoin'in tanıtımını yaptı. Kendilerine ait telefon uygulaması da geliştiren firma, buradan ilk ön satışlarını gerçekleştirdi. Uygulamaya dünyaca ünlü kripto uygulamalarından para transferleri de sağlandı.

        FENOMENLER SAYESİNDE BİNLERCE ÜYEYE ULAŞTI

        Hecoin şirketi, iddiaya göre sosyal medyada faaliyet gösteren coin fenomenlerine reklâm yaptırdı. Fenomenler aracılığıyla binlerce kullanıcıya ulaşan Hecoin şirketi, ön satışında 20 bin aktif üyeye hizmet sağladı. Şirket hesabına binlerce Dolar para gönderildi. Yoğun ilgi nedeniyle coin'lerin tane fiyatı 400 dolara kadar yükseldi. Hecoin'in tüm reklamlarında şirket yabancı bir firmaymış gibi gösterildi.


        BİR GECEDE SIFIRLADILAR

        Kripto alış ve satışlarının yapıldığı Hecoin uygulamasında önceki hafta sorunlar yaşanmaya başlandı. Hürriyet'in haberine göre uygulamada özellikle para çekme işlemleri yavaşladı. Dün gece ise Hecoin hisseleri sıfırı gördü. Dolandırıldığını anlayan binlerce kullanıcı Twitter'da şikâyetlerde bulundu. Sabah saatlerinde ise Hecoin'in telefon uygulamaları kapandı. Kullanıcılar işlem yapamaz hale geldi.



        TWİTTER HESABI DA KAPANDI

        Son olarak da şirketin Amerika merkezli gösterilen Twitter hesabı da kapandı. Thodex vurgunun ardından Hecoin'de yaşanan skandal sonrası yüzlerce kişi mağdur oldu.

        Mağdur vatandaşlar sosyal medya hesaplarından Hecoin'i öneren fenomenlere tepki gösterdi. Yaşanan olayın ardından binlerce doların buhar olduğu iddia ediliyor.
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        Haberler Ekonomi Hecoin nedir? Hecoin battı mı? Hecoin sahibi Yavuz Bunul kimdir, kaç yaşında, nereli? Yavuz Bunul tutuklandı mı?
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