Hecoin nedir? Hecoin battı mı? Hecoin sahibi Yavuz Bunul kimdir, kaç yaşında, nereli? Yavuz Bunul tutuklandı mı?

Hecoin nedir? Hecoin battı mı? Soruları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Thodex vurgununun ardından yeni bir kripto dolandırıcılığı daha yaşandı. Hecoin ismiyle işlem gören kripto para uygulamasında özellikle para çekme işlemleri yavaşladı. Dün gece Hecoin hisseleri sıfırı gördü. Peki, Hecoin nedir? Hecoin battı mı? Hecoin sahibi Yavuz Bunul kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
HECOİN NEDİR? HECOİN BATTI MI?
Coin borsasında işlem yapan vatandaşların paraları bu kez de Hecoin'le buhar oldu.
YAVUZ BUNUL KİMDİR?
Tam ismi Heroes & Empires Coin olan şirket, geçen ekim ayında Yavuz Bunul isimli kişi tarafından Hint Okyanusu'nda bulunan Seyşeller adası merkezli olarak kuruldu.
Şirket yetkilileri internet sitesi üzerinden Hecoin'in tanıtımını yaptı. Kendilerine ait telefon uygulaması da geliştiren firma, buradan ilk ön satışlarını gerçekleştirdi. Uygulamaya dünyaca ünlü kripto uygulamalarından para transferleri de sağlandı.