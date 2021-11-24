Hecoin nedir? Hecoin battı mı? Hecoin sahibi Yavuz Bunul kimdir, kaç yaşında, nereli? Yavuz Bunul tutuklandı mı?

YAVUZ BUNUL KİMDİR?

Tam ismi Heroes & Empires Coin olan şirket, geçen ekim ayında Yavuz Bunul isimli kişi tarafından Hint Okyanusu'nda bulunan Seyşeller adası merkezli olarak kuruldu.

Şirket yetkilileri internet sitesi üzerinden Hecoin'in tanıtımını yaptı. Kendilerine ait telefon uygulaması da geliştiren firma, buradan ilk ön satışlarını gerçekleştirdi. Uygulamaya dünyaca ünlü kripto uygulamalarından para transferleri de sağlandı.