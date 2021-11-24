İkinci el sıfırı geçti! (Ekonomi haberleri)

Otomotiv firmalarında sıfır araç bulmak neredeyse imkansız hale gelirken, ikinci el fiyatları da tavan yaptı. Hatta bazı satılık ilanlarında ikinci el aracın fiyatı sıfırının liste fiyatını aştı… Örneğin; Toyota Corolla Vision MDS'nin sıfırı 241 bin lira iken, 16 bin kilometre yol yapmış 2021 modeli 357 bin liradan satışa çıkıyor. Aynı otomobilin 25 bin kilometredeki 2019 modeli için ise 295 bin lira isteniyor. Fiat Egea 1.4 Sedan'ın sıfırının liste fiyatı 183 bin 900 lira. İkinci el satış ilanlarında ise 16 bin kilometredeki 2021 modeline 300 bin lira isteyen var. Aynı aracın 21 bin kilometre yol yapmış, 5 yaşındaki modeli de 187 bin 500 liradan satışa sunulmuş durumda...

KAPORA İÇİN EMSAL KARAR

İkinci el otomobil satışlarına dair Yargıtay'dan emsal bir karar çıktı. Yüksek mahkeme, internetten araç satış ilanı verip kaporayı da aldıktan sonra satışı gerçekleştirmeyen kişinin 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işlediğine hükmetti.

7 TRİLYON DOLARLIK HELAL ZİRVESİ

8. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo ve 7. Dünya Helal Zirvesi, 25-28 Kasım tarihleri arasında 500'ü aşkın satın almacı ve 50 bine yakın ziyaretçiyi İstanbul'da ağırlayacak. Sabah ve Daily Sabah'ın ana medya sponsoru olduğu zirvede, helal üretimde yükselen şirketlerimiz, 7 trilyon dolarlık dünya helal pazarındaki payını artıracak.

GETİR'DEN YENİ YURT DIŞI ATAĞI

Avrupa'dan sonra Amerika'ya açılarak büyümesini sürdüren Getir, yurt dışında ikinci satın almaya imza atıyor. İngiltere'nin hızlı teslimat uygulaması Weezy'i satın almak üzere bağlayıcı sözleşmeleri imzalayan Getir'in Kurucusu Nazım Salur, "İngiltere'deki hizmet ağımızı daha da güçlendirecek bir satın almayı daha gerçekleştiriyoruz" dedi.

PLASTİK SEKTÖRÜ FUARDA BULUŞUYOR

Plastik endüstrisinin en önemli fuarı olan Plast Eurasia İstanbul, 30'uncu yılında en büyük üreticileri buluşturuyor. Tüyap ve PAGEV işbirliği ile 1-4 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek olan fuar, değişik ülkelerden 700'ün üzerinde katılımcı firmayı ile 60 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayacak.

ELEKTRİK VE GAZA 'KADEMELİ' TARİFE

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, elektrik ve doğalgazda kademeli tarife uygulamasının devreye alınacağını açıkladı. Bakan Dönmez, "Özellikle kış aylarında, vatandaşımızın tüketiminin yoğun olduğu dönemlerde iki kademeli bir tarife çalışmasına geçmeyi planlıyoruz" dedi. Dönmez, şu bilgileri verdi: "Belli bir limite kadar, yani kilovatsaat bazında baktığımızda birim fiyat olarak daha düşük bir tarife uygulanacak. O miktarın üstünü aşanlar açısından bir miktar daha yüksek tarife olacak. Benzerini doğalgaz için de çalışıyoruz. Orada da kış aylarında tüketimin yoğun olduğu dönemlerde 2 kademeli bir tarifeye geçmeyi planlıyoruz." Barış ŞİMŞEK

CAMDAN IPHONE GELİYOR

Kısa süre önce iPhone 13'ü piyasaya süren Apple'ın sonraki tasarımlarının nasıl olacağı merak edilirken, şirketin yeni patent başvurusu ipuçlarını veriyor. Apple, tamamı camdan olan ve hem ön hem arka tarafı ekran olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanmış bir iPhone modeli için patent başvurusu yaptı.

AXA'DAN 'ONLINE TIBBİ İKİNCİ GÖRÜŞ' HİZMETİ

AXA Sigorta, müşterilerin hastalık sürecinde ikinci bir tıbbi görüş edinmesine olanak tanıyan Online Tıbbi İkinci Görüş Modülü ile sektörde bir ilke imza atıyor. Axa Sigorta, Online Tıbbi İkinci Görüş Modülü'nde doktorlarla işbirliği gerçekleştiriyor. Online Tıbbi İkinci Görüş Modülü'ne AXAFit uygulaması üzerinden erişim sağlanabiliyor. Axa Online Tıbbi İkinci Görüş Modülü'nden yararlanmak isteyenlerin AXAFit mobil uygulamasındaki bilgi formunu doldurması ve doktor raporu gibi hastalığıyla ilgili dokümanları uygulamaya yüklemesi gerekiyor. Axa Online Tıbbi İkinci Görüş Modülü; doğru tanı için ikinci bir görüş almak isteyen, hastalığıyla ilgili bilgiye ihtiyaç duyan kişiler için bir fırsat sunuyor. Modül; kronik hastalıklar, kritik hastalıklar ve her türlü ameliyat kararı öncesi danışma hizmetini içeriyor. Kişilerin hastalık teşhis süreci veya riskli tedavi olasılıklarını en aza indirebilmesi, hastalığın teyit edilebilmesi ve varsa alternatif çözümlerin hasta tarafından öğrenilmesi hedefleniyor. Axa Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, AXA Sigorta'nın yeni hizmetiyle ilgili görüşlerini şu şekilde aktardı: "Sigortacılık adına attığımız her öncü adımla fark yaratmayı hedefliyoruz. AXA Online Tıbbi İkinci Görüş Modülü hizmetiyle de sigortacılık sektöründe benzeri görülmemiş bir uygulamaya imza atacağız."

'BÜTÇEYE UYGUN ÜRÜNLER KASKO SAHİPLİĞİNİ ARTIRIR'

Kaskoda ülkemizdeki sigortalılık oranı yüzde 30'un da altında. Bu alandaki sigorta açığının nasıl kapatılacağı sigortacıların gündem konuları arasında. Ray Sigorta bu konuda önemli bir araştırma yaptı. Sonuçları açıklayan Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, "Araştırmamızın en önemli sonuçlarından biri, kasko ve trafik sigortaları arasındaki farkın müşterilere net ve açık bir şekilde aktarılamaması. Katılımcıların yüzde 36'sı kasko ve trafik sigortası arasındaki farkı bilmediklerini ifade ediyor. Bu da sektörümüzün müşteriye dokunmak ve sigorta bilincini geliştirmek konusunda daha fazla mesafe kat etmesi gerektiğini ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.

ARAŞTIRMA GÖSTERDİ

Araç sahiplerinin kaskoyu tercih etmeleri için anahtarın 'ekonomik' ürünler olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: "Dolu, deprem, sel, aracın çalınması, yanması gibi öngörülemeyen büyük risklere karşı aracınızı koruyan ve ekonomik bütçeli bir kasko olursa, almayı düşünür müsünüz sorusuna katılımcıların yüzde 70'e yakını 'Evet' cevabı veriyor. Ray Sigorta olarak yakın zamanda devreye aldığımız ve finansal anlamda çok sayıda avantaja sahip Başlangıç Kasko gibi ürünlerin sektörde karşılık göreceğine ve penetrasyonu artıracağına eminiz."

EK TEMİNATLAR İLE HAYATI KOLAYLAŞTIRIYOR

TÜRK Nippon Sigorta, KOBİ Paket ürünü ile küçük ve orta ölçekli işletmeler için güvence sağlıyor. Faaliyet grupları özelinde belirlenen ürün içerikleriyle ihtiyacı maksimum derecede karşılayacak Türk Nippon Sigorta Kobi Paket ürünü KOBİ'ler için yeni klozlarla zenginleştirilmiş paket bir ürün. Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, şu bilgileri verdi: "Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ürünler sunmaya gayret gösteriyoruz. KOBİ Paket ürünümüzde KOBİ'lerin uğrayabileceği çeşitli zarar ve kayıplara karşı onları sigorta güvencesi altına alıyoruz. Bunun yanında kasko, konut, ferdi kaza ve tamamlayıcı sağlık ürünlerimizde bulunan ek teminatlarla sigortalılarımızın günlük hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Şirket olarak önceliğimiz, sigortalılarımızın hayatlarını kolaylaştıracak etkin ürünlerle hem maksimum fayda sağlamak hem de bu faydaların sigortalı adayları tarafındaki farkındalığını öne çıkartarak genel olarak sigorta bilincini oluşturmaktır."

DASK'TA 2022 YILI TARİFESİ BELLİ OLDU

Zorunlu Deprem Sigortası'nda (DASK) 2022 tarifesi belli oldu. DASK kapsamında depremde hasar gören evler için ödenecek en yüksek teminat yüzde 19.4 artırılarak 268 bin liradan 320 bin liraya çıkarılırken, primler de yükseltildi. Yeni tarifede asgari prim tutarı, risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba göre yeniden belirlendi. Buna göre grup sırasına göre sırasıyla 140 lira, 120 lira, 90 lira, 70 lira, 55 lira, 45 lira ve 40 lira olarak güncellendi.