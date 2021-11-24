Gözler oradaydı! Son dakika detayı belli oldu, emeklilik müjdesi! EYT, 3600 ek gösterge, toplu para ödemesi...

Soru: 4/A sigortalılık için işe giriş tarihim 10.11.2000. Prim günüm 7000'den fazla. Son işyerinde 16 yıldır çalışıyorum. Benim şartlarım için emekli olmadan kıdem tazminatı alma hakkım var mıdır? Kıdemi aldıktan sonra yine bir işe girebilir miyim, bir başlama süresi var mıdır?

Cevap: 1999'dan sonra işe başlayanlar 7000 prim gününü doldurmaları halinde 25 yılı beklemeden kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Bu şartlarda kıdem tazminatını alabilirsiniz. Tazminat sonrası yeni bir işte çalışabilirsiniz, bunun için başlama süresi yok.