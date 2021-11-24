Gözler oradaydı! Son dakika detayı belli oldu, emeklilik müjdesi! EYT, 3600 ek gösterge, toplu para ödemesi...

Milyonlarca çalışan 3600 ek gösterge ve EYT ile alakalı gelişmeleri yakından takip ediyor. Genellikle ek gösterge ile alakalı çalışmalar hükümet doğrultusundan yapılıyor. 3600 ek göstergede gelinen son nokta kamuoyu ile paylaşılıyor. 3600 ek gösterge bekleyenleri ve EYT'lileri çok yakından ilgilendiriyor. Toplu para ödemesi yapılarak emeklilik olanağı doğacak.
Soru: 1998 SSK girişliyim, 2600 günüm var. 1967 doğumluyum. EYT çıkarsa, toplu ödeme yapıp, prim günümü 3600'e tamamlayıp emekli olabilir miyim? Yaşım tutuyor.
Cevap: Emeklilikte yaşa takılanların sorununa yönelik çözümde şimdilik bir gelişme yok. Bilinen, üzerinde çalışıldığı yönünde. Ancak 2022'nin sonuna kadar gündeme gelmeyeceği de söyleniyor. EYT'lilere imkan çıksa bile yararlanamazsınız. Geriye dönük primleri topluca ödeyerek, emekli olma imkanı bulunmuyor.
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Soru: 2019'un kasım ayından bu yana genel sağlık sigortası primini yatıramıyorum. İşten çıkarıldım, halen de çalışmıyorum. Gelir testine başvurmadım. Sorularım şunlar, prim borcumu yapılandırma hakkım var mı, gelir testine girebilir miyim?
Cevap: Genel sağlık sigortası prim borcu için yapılandırma fırsatı bitmedi. 30 Nisan 2021'den öncesi genel sağlık sigortası prim borcu olanlar yapılandırma yapabilir. Borcunuzun tamamını 31 Aralık 2021 tarihine kadar öderseniz de prim borcunuzun gecikme cezası ve gecikme zammı silinir. Ayrıca taksitlendirme de yapabilirsiniz. Gelir testine girebilirsiniz, aylık geliriniz asgari ücretin üçte birinden düşükse primlerinizi devlet karşılar. Eğer yüksekse siz ödeyeceksiniz.