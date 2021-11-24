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    • Ekonomi
    • 24.11.2021 09:58
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    • 24.11.2021 09:58
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    Gözler oradaydı! Son dakika detayı belli oldu, emeklilik müjdesi! EYT, 3600 ek gösterge, toplu para ödemesi...

    EYT, 3600 ek gösterge, toplu para ödemesi gibi detaylar vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu anlamda son dakika haberleri ve flaş gelişmeler yakından takip ediliyor. Yıl sonunun yaklaşması ile çalışanların maaşlarına yapılacak zam miktarı ekonomi gündeminin mühim hususları arasında bulunuyor. 3600 ek gösterge ile alakalı yeni ilerlemeler de yaşanmaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılan çok sayıda vatandaş ise kendi durumlarının çözüme kavuşturulmasını bekliyor. Birçok kişi ise kendi halini merak ediyor. 3600 ek gösterge meselesinde ise bilhassa denge probleminin aşılması amacıyla çalışmalar yürütüldüğü ifade edildi.

    Son dakika detayı belli oldu, emeklilik müjdesi! EYT, 3600 ek gösterge, toplu para ödemesi...

    Milyonlarca çalışan 3600 ek gösterge ve EYT ile alakalı gelişmeleri yakından takip ediyor. Genellikle ek gösterge ile alakalı çalışmalar hükümet doğrultusundan yapılıyor. 3600 ek göstergede gelinen son nokta kamuoyu ile paylaşılıyor. 3600 ek gösterge bekleyenleri ve EYT'lileri çok yakından ilgilendiriyor. Toplu para ödemesi yapılarak emeklilik olanağı doğacak.

    Soru: 1998 SSK girişliyim, 2600 günüm var. 1967 doğumluyum. EYT çıkarsa, toplu ödeme yapıp, prim günümü 3600'e tamamlayıp emekli olabilir miyim? Yaşım tutuyor.

    Cevap: Emeklilikte yaşa takılanların sorununa yönelik çözümde şimdilik bir gelişme yok. Bilinen, üzerinde çalışıldığı yönünde. Ancak 2022'nin sonuna kadar gündeme gelmeyeceği de söyleniyor. EYT'lilere imkan çıksa bile yararlanamazsınız. Geriye dönük primleri topluca ödeyerek, emekli olma imkanı bulunmuyor.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz


    Soru: 2019'un kasım ayından bu yana genel sağlık sigortası primini yatıramıyorum. İşten çıkarıldım, halen de çalışmıyorum. Gelir testine başvurmadım. Sorularım şunlar, prim borcumu yapılandırma hakkım var mı, gelir testine girebilir miyim?

    Cevap: Genel sağlık sigortası prim borcu için yapılandırma fırsatı bitmedi. 30 Nisan 2021'den öncesi genel sağlık sigortası prim borcu olanlar yapılandırma yapabilir. Borcunuzun tamamını 31 Aralık 2021 tarihine kadar öderseniz de prim borcunuzun gecikme cezası ve gecikme zammı silinir. Ayrıca taksitlendirme de yapabilirsiniz. Gelir testine girebilirsiniz, aylık geliriniz asgari ücretin üçte birinden düşükse primlerinizi devlet karşılar. Eğer yüksekse siz ödeyeceksiniz.

        Soru: Aralık ayında yaşımı doldurup SSK'lı olarak emekli olabiliyorum. Emekli olunca da işyerinden ayrılacağım. Emekliliğimi sene sonuna kadar verirsem mi avantajlı olur, yeni seneyi bırakırsam mı?

        Cevap: Sene sonuna kadar başvuruda bulunursanız bu yılın ocak ve temmuz emekli zamları emekli maaşınıza eklenecek, 2022'nin başında başvurursanız sadece yeni senenin ocak ayında zam tutarı aylığınıza eklenecek. Ayrıca emekli maaşının belirlenmesinde de fark olacak. Kıdem tazminatı açısından ise gelecek sene emekli olmak daha avantajlı olacaktır, çünkü tazminatın tavanı artacak. Emekliliğinizi bir iki ay ertelemekle şimdi emekli olacağınızda alacağınız maaşı hesaplamasını yapıp öyle emekli olmanızı öneririm.

        Soru: 4/A sigortalılık için işe giriş tarihim 10.11.2000. Prim günüm 7000'den fazla. Son işyerinde 16 yıldır çalışıyorum. Benim şartlarım için emekli olmadan kıdem tazminatı alma hakkım var mıdır? Kıdemi aldıktan sonra yine bir işe girebilir miyim, bir başlama süresi var mıdır?

        Cevap: 1999'dan sonra işe başlayanlar 7000 prim gününü doldurmaları halinde 25 yılı beklemeden kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Bu şartlarda kıdem tazminatını alabilirsiniz. Tazminat sonrası yeni bir işte çalışabilirsiniz, bunun için başlama süresi yok.

        Soru: Emekli polis memuruyum. Mart ayında 1600 ek göstergeden malulen emekli oldum. Yeni yılda 3600 ek gösterge düzenlemesi gündemde. Acaba 3600 ek gösterge çıktığında ben de faydalanabiliyor muyum?

        Cevap: 3600 ek gösterge konusu gündemde ancak bu konuda kesinleşmiş bir durum yok. En erken gelecek yılın ortalarına doğru gündeme alınması bekleniyor. Ek gösterge artışı maaşları, emekli ikramiyesini ve emekli maaşını artıracak. Emekliler, dul ve yetimler de imkândan yararlanacak. Bu durumda 3600 ek göstergenin çıkması halinde emekli maaşınızda bir artış olacaktır.

            2022 Asgari Ücret Zammı Ne Kadar Olacak?

            Milyonlarca asgari ücretlinin yakından takip ettiği 2022 asgari ücret görüşmelerine Aralık ayında başlanacak. Fakat şuandan çoğu münakaşa ilgi çekiyor. Son olarak Çalışma ve Sosyal Emniyet Bakanlığı doğrultusundan mevzuya doğrultu sendikalar ile oluşturulan görüşmeler ardından 3 bin 500 TL üstünde bir mutabakat sağlandığına dair yorumlar gündeme gelmişti.

            Asgari ücretin ön görü edilen civarda olması durumunda hükümetin en düşük emekli maaşını da asgari ücretin altında kalmasını önleyeceğine dair çalışma sonucunda en düşük emekli maaşı bu sayede 3 bin 500 TL oranına kadar çıkabilecek.

            3600 Ek Gösterge Değerlendirildi

            Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ülke gündeminde ilk sıralarda yer alan üç planlama ile ilgili çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelen Kabine, toplantı gündeminde de söz hususu meseleleri ele aldı. Ana gündem maddesi 2022 senesi asgari ücret oranları olurken, 3600 ek gösterge ve en düşük emekli maaşlarına dair de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı doğrultusundan çalışmalar yapıldığı ifade edildi.

            3600 ek gösterge meselesinde ise bilhassa denge probleminin aşılması amacıyla çalışmalar yürütüldüğü ifade edildi. Düzenleme ardından lise ve üniversite mezunları amacıyla en alt seviyedeki memurla, üst yönetici kadrolarında yer alan bireylerin aynı maaşları alması gibi bir problem yaşanacak. Hükümetin ise bu bozukluğun da önüne geçmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

            Kaynak: Noyan Doğan
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