Zig coin nedir? 24 Kasım Çarşamba Zig coin ne kadar, kaç TL? Zig coin'in geleceği nasıl, nereden alınır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Kripto para yatırımcıları piyasaları yakından takip ediyor ve yatırımlarını da bu yönde yaparak daha fazla kazanç elde etmek istiyor. Zigcoin'in bir gün içerisinde %125 artış sağlaması Twitter'da da gündem olmayı başardı ve hakkında bilgiler araştırılıyor. İşte detaylar...
ZİG COİN NEDİR?
Zignly platformu aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılar, alanında uzman tüccarların tecrübelerinden yararlanmak istiyorlar. Bu yönetimlerin sermayesi kitlelerin kendilerine güvenmesidir. Zignaly kanıtlanmış bir kar paylaşımı anlayışıyla bir kazan-kazan ekosistemi yaratmıştır. Zignaly'de yatırımcılar, tüccarlar, borsaların tamamı kazanç sağlayabilir. Zigcoin ve NFT'ler tarafından desteklenmektedir.
ZİG COİN NE KADAR?
Zig coin 23 Kasım saat 12:33 itibariyle ₺0,36 TL değerindedir.
Zigcoin fiyatı, son 7 gün içinde %33,39 yükseldi. Fiyat son 24 saat içinde %56,25 yükseldi. Fiyat, sadece son bir saat içinde %0,29 yükseldi. Güncel fiyat, ZIG başına ₺0,363253. Zigcoin, ₺2,54 ile tüm zamanların en yüksek değerinin %85,70 altında.
Güncel dolaşımdaki arzı ise 240.418.751,077 ZIG.