Zig coin nedir? 24 Kasım Çarşamba Zig coin ne kadar, kaç TL? Zig coin'in geleceği nasıl, nereden alınır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Kripto para yatırımcıları piyasaları yakından takip ediyor ve yatırımlarını da bu yönde yaparak daha fazla kazanç elde etmek istiyor. Zigcoin'in bir gün içerisinde %125 artış sağlaması Twitter'da da gündem olmayı başardı ve hakkında bilgiler araştırılıyor. İşte detaylar...