24 Kasım canlı dolar alış - satış fiyatları! 1 dolar kaç para oldu? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? Dolar yıl sonuna doğru ne olur?

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,83 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 2,91, hizmetler endeksi yüzde 0,81, teknoloji endeksi yüzde 2,54 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 34,12 puan ve yüzde 1,79 yükselişle 1.944,99 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 49'u prim yaptı, 51'i geriledi. Garanti Bankası, Kardemir (D), Şişecam, Türk Hava Yolları ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.