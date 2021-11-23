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    • Ekonomi
    • 24.11.2021 06:38
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    • 24.11.2021 06:38
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    24 Kasım canlı dolar alış - satış fiyatları! 1 dolar kaç para oldu? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? Dolar yıl sonuna doğru ne olur?

    24 Kasım dolar ve euro kurunda yaşanan gelişmeler anbean takip ediliyor. Dolar, Euro ve Sterlin kurunda yaşanan yukarı yönlü hareketlilik nedeniyle anlık fiyatlar arama motorlarında sorgulanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün piyasaların gün sonunda doların efektif kurunu alışta 12,1470 lira, satışta 12,1957 lira olarak açıkladı. Piyasalarda yaşanan dalgalanma nedeniyle dolar kurundaki değişim 24 Kasım Çarşamba günü merak edilmeye başlandı. Peki, 24 Kasım dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? Serbest piyasada dolar ne kadar? İşte anlık canlı dolar alış satış fiyatları!

    takvim.com.tr
    24 Kasım canlı dolar alış - satış fiyatları! 1 dolar kaç para oldu?

    Piyasalardaki son durum sabah saatlerinden itibaren araştırılan konular arasında yer alıyor. 24 Kasım dolar, euro ve sterlin fiyatlarının takibi, anlık olarak yapılıyor. Peki, 24 Kasım dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? Serbest piyasada dolar ne kadar? İşte anlık canlı dolar alış satış fiyatları!

    24 KASIM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 12,6520

    Dolar satış: 12,7975

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 14,2197

    Euro Satış: 14,3779

    POUND (STERLİN) NE KADAR?

    Pound alış: 16,9707

    Pound satış: 17,1665

    ANLIK FİYATLAR!

    23 KASIM DÜN PİYASALARDAKİ GÜN SONU RAPORU!

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 29,07 puan artarak 1.784,56 puandan kapandı.

    BIST 100 endeksi, güne 1,23 puan ve yüzde 0,07 kazançla 1.756,71 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.746,36, en yüksek 1.791,82 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,66 artışla 1.784,56 puandan tamamladı.

        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,83 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 2,91, hizmetler endeksi yüzde 0,81, teknoloji endeksi yüzde 2,54 değer kazandı.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 34,12 puan ve yüzde 1,79 yükselişle 1.944,99 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 49'u prim yaptı, 51'i geriledi. Garanti Bankası, Kardemir (D), Şişecam, Türk Hava Yolları ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

        Altının onsu 1.786,50 dolar

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.786,50 dolardan işlem görüyor.

        Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 10,20 artarak 730 bin liradan tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 12,1470 lira, satışta 12,1957 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 11,1634 lira, satışta 11,2081 lira olarak belirlemişti.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,78'den, bileşik getirisi de yüzde 20,76'dan gerçekleşti.

        Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1248, sterlin/dolar paritesi 1,3356, dolar/yen paritesi de 115,07 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,40 kazanımla 80,58 dolardan işlem görüyor.
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        Haberler Ekonomi 24 Kasım canlı dolar alış - satış fiyatları! 1 dolar kaç para oldu? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? Dolar yıl sonuna doğru ne olur?
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