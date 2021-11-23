24 Kasım canlı dolar alış - satış fiyatları! 1 dolar kaç para oldu? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? Dolar yıl sonuna doğru ne olur?

Piyasalardaki son durum sabah saatlerinden itibaren araştırılan konular arasında yer alıyor. 24 Kasım dolar, euro ve sterlin fiyatlarının takibi, anlık olarak yapılıyor. Peki, 24 Kasım dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? Serbest piyasada dolar ne kadar? İşte anlık canlı dolar alış satış fiyatları!
24 KASIM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 12,6520
Dolar satış: 12,7975
EURO NE KADAR?
Euro alış: 14,2197
Euro Satış: 14,3779
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 16,9707
Pound satış: 17,1665
ANLIK FİYATLAR!
23 KASIM DÜN PİYASALARDAKİ GÜN SONU RAPORU!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 29,07 puan artarak 1.784,56 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 1,23 puan ve yüzde 0,07 kazançla 1.756,71 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.746,36, en yüksek 1.791,82 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,66 artışla 1.784,56 puandan tamamladı.