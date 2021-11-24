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    • Ekonomi
    • 24.11.2021 10:29
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    • 24.11.2021 10:44
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    20.000 TL'ye sıfır otomobil! Şaka değil gerçek! Otomobil almak isteyenler bu habere bakmadan geçmiyor!

    Şaka değil tamamen gerçek! 20.000 TL'ye sıfır otomobil! Dünyada koronavirüs salgını ve çip krizinin etkileriyle sıfır otomobil fiyatlarındaki artış süratle devam ediyor. Dünyada yaşanan bu krizin sonrasında Türkiye'deki araba pazarı da etkilendi. Türkiye'de bilhassa giriş seviyesindeki bir otomobil amacıyla 200 bin TL ile 250 bin TL arasında bir bedel ödemek gerekiyor. Çok gelişmiş teknik özelliklere sahip olmayan Changli J10, şehir içi kullanımda büyük ilgi görebilecek niteliklere sahip. Elektrikli motoruyla saatte azami 35 km hıza ulaşabilen araba, 3 kişi olarak tasarlandı.

    takvim.com.tr
    20.000 TL’ye sıfır otomobil! Şaka değil gerçek!

    Çin'in otomotiv devi dünyanın en ucuz otomobilini Türkiye piyasasına sokmaya hazırlandığı iddiası, vasıta alma hayali kuranları heyecanlandırdı. Aracın Türkiye'de satış fiyatının 20 bin TL olacak. Çin odaklı 'Changli' markası 'J10' modelini Türkiye'de satışa sunmaya hazırlandığı iddiası, otomobil tutkunlarının dikkatini çekti. Changli, Çin'in en ucuz modeli J10'u Türkiye'ye getirmeyi planlıyor.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    SADECE 20 BİN LİRA

    Piyasaya girmesi durumunda Changli J10, Türkiye pazarındaki en ucuz otomobil olacak.

    20 bin lira satış fiyatıyla Türkiye'nin en ucuz otomobili olacak Changli J10, Çin'de de oldukça uygun fiyatla satılıyor.

    CHANGLI J10 ÖZELLİKLERİ

    Çok gelişmiş teknik özelliklere sahip olmayan Changli J10, şehir içi kullanımda büyük ilgi görebilecek niteliklere sahip. Elektrikli motoruyla saatte maksimum 35 km hıza ulaşabilen otomobil, 3 kişilik olarak tasarlandı.

        Ön ve arka lambalar led şeklinde dizayn edilen Changli J10'un büyük ilgi görmesi bekleniyor.

        Changli j10 teknik özelliklerine bakacak olursak öncelikle kurşun asit bataryalardan, şimdiye kadar gördüğünüz en ucuz plastik gösterge panelinden, sis farları yerine çıkartmalardan söz etmek gerekir.

        Changli j10 ayrıca yazılım odaklı bir deneyime sahip, teknoloji ağırlıklı bir iç mekan bulamayacağınızı söylemeye gerek yok. Changlis, belli bir çekiciliği olan temel pirinç çivilerdir.

        Bu ucuz mikro otomobillerin ithalatçıları olan Elektrik ithalat Motorları (EIM) şaka olarak işe girdi. Dünyadaki en ucuz EV ile ilgili bir makaleyi gördükten sonra, EIM nakliye ve lojistik alanındaki önceki deneyimini ilk otomobilini kullanmaya ve tedarik etmeye koydu.
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