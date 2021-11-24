20.000 TL'ye sıfır otomobil! Şaka değil gerçek! Otomobil almak isteyenler bu habere bakmadan geçmiyor!

Çin'in otomotiv devi dünyanın en ucuz otomobilini Türkiye piyasasına sokmaya hazırlandığı iddiası, vasıta alma hayali kuranları heyecanlandırdı. Aracın Türkiye'de satış fiyatının 20 bin TL olacak. Çin odaklı 'Changli' markası 'J10' modelini Türkiye'de satışa sunmaya hazırlandığı iddiası, otomobil tutkunlarının dikkatini çekti. Changli, Çin'in en ucuz modeli J10'u Türkiye'ye getirmeyi planlıyor.
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SADECE 20 BİN LİRA
Piyasaya girmesi durumunda Changli J10, Türkiye pazarındaki en ucuz otomobil olacak.
20 bin lira satış fiyatıyla Türkiye'nin en ucuz otomobili olacak Changli J10, Çin'de de oldukça uygun fiyatla satılıyor.
CHANGLI J10 ÖZELLİKLERİ
Çok gelişmiş teknik özelliklere sahip olmayan Changli J10, şehir içi kullanımda büyük ilgi görebilecek niteliklere sahip. Elektrikli motoruyla saatte maksimum 35 km hıza ulaşabilen otomobil, 3 kişilik olarak tasarlandı.