20.000 TL'ye sıfır otomobil! Şaka değil gerçek! Otomobil almak isteyenler bu habere bakmadan geçmiyor!

Ön ve arka lambalar led şeklinde dizayn edilen Changli J10'un büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Changli j10 teknik özelliklerine bakacak olursak öncelikle kurşun asit bataryalardan, şimdiye kadar gördüğünüz en ucuz plastik gösterge panelinden, sis farları yerine çıkartmalardan söz etmek gerekir.

Changli j10 ayrıca yazılım odaklı bir deneyime sahip, teknoloji ağırlıklı bir iç mekan bulamayacağınızı söylemeye gerek yok. Changlis, belli bir çekiciliği olan temel pirinç çivilerdir.

Bu ucuz mikro otomobillerin ithalatçıları olan Elektrik ithalat Motorları (EIM) şaka olarak işe girdi. Dünyadaki en ucuz EV ile ilgili bir makaleyi gördükten sonra, EIM nakliye ve lojistik alanındaki önceki deneyimini ilk otomobilini kullanmaya ve tedarik etmeye koydu.