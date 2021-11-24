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    200 milyar liralık fon aşıldı! BES yeni rekorlara koşuyor

    Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, BES ve OKS’de 200 milyar liralık fonun aşılmasının sektörde büyük heyecana yol açtığını belirterek, ‘Önemli bir eşik olan 200 milyar lira fon büyüklüğü ile 13 milyon katılımcı sayısının aşılmasının mutluluğunu yaşıyoruz’ dedi...

    BES yeni rekorlara koşuyor
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    Özel emeklilik sisteminde 2021 yılı bitmeden 2 önemli hedefe ulaşıldı. Sistemde fon büyüklüğü 200 milyar liranın üzerine çıktı. 2013'ten bu yana uygulanan 'devlet katkısı', 2017'de başlayan otomatik katılım sistemi (OKS) ve 5 aydır uygulanan '18 yaş altına BES'in oluşturduğu ilgi ile birlikte 13 milyon katılımcı sayısı aşıldı.

    Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, 31 Ekim tarihli Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) gelinen seviyelerin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

    "200 milyar lira fon büyüklüğünün aşılması bizleri gururlandırdı" diyen Benli, ulaşılan seviyenin 'yeni rekorlar' için önemli bir motivasyon kaynağı olacağını söyledi. Benli, "2013'ten bu yana uygulanan ve dünyanın hiçbir yerinde olmayan yüzde 25 oranındaki devletimizin doğrudan desteği ve 18 yaş altına BES imkanları ile birlikte katılımcı sayılarının hızla artması bir diğer önemli gelişme. OKS ile birlikte toplam katılımcı sayısının 13.1 milyona ulaştığı özel emeklilik sisteminde, üçüncü basamak olarak adlandırılan BES'te de katılımcı sayısının 7 milyonu aşması vatandaşlarımızın sisteme olan güveninin en dikkat çeken göstergesi" şeklinde konuştu.

        5 AYDA 100 BİN ÇOCUK DAHİL OLDU
        BES'e son dönemde artan ilgide, 18 yaş altı çocuklar için sisteme dahil olma imkanı tanınması itici güç oldu. 5 ay gibi kısa zamanda 18 yaş altında 102 bini aşan çocuk sisteme girdi.

        Böylece yaklaşık 107 milyon lira fon büyüklüğü ve 15 milyon lira devlet katkısına ulaşıldı. 31 Ekim tarihli EGM verisine göre; BES'te 7 milyon katılımcı, OKS ile birlikte toplam 13.1 milyon katılımcı sayısı aşıldı. 2013 yılında başlayan yüzde 25'lik devlet katkısı, 2017'de hayata geçirilen OKS ve son olarak Haziran ayında 18 yaş altı çocukların da sisteme dahil olabilmeleriyle toplam fon büyüklüğünde 202 milyar liraya ulaşıldı.

        31 Ekim 2021 tarihi itibarıyla toplamda ulaşılan 202.2 milyar lira fon içinde devlet katkısı tutarı 23.7 milyar lirayı aşarken, 2021 başından bu yana fon büyüklüğünde 32 milyar lira, katılımcı sayısında da 519 bin kişilik artış yaşandı.
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