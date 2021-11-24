200 milyar liralık fon aşıldı! BES yeni rekorlara koşuyor

"200 milyar lira fon büyüklüğünün aşılması bizleri gururlandırdı" diyen Benli, ulaşılan seviyenin 'yeni rekorlar' için önemli bir motivasyon kaynağı olacağını söyledi. Benli, "2013'ten bu yana uygulanan ve dünyanın hiçbir yerinde olmayan yüzde 25 oranındaki devletimizin doğrudan desteği ve 18 yaş altına BES imkanları ile birlikte katılımcı sayılarının hızla artması bir diğer önemli gelişme. OKS ile birlikte toplam katılımcı sayısının 13.1 milyona ulaştığı özel emeklilik sisteminde, üçüncü basamak olarak adlandırılan BES'te de katılımcı sayısının 7 milyonu aşması vatandaşlarımızın sisteme olan güveninin en dikkat çeken göstergesi" şeklinde konuştu.