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    • Ekonomi
    • 23.11.2021 07:00
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    • 23.11.2021 07:29
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    Son dakika: Emekli maaşlarına zam için 3 düzenleme geliyor! Emeklilere seyyanen zam

    Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuoyunun yakından takip ettiği 3 önemli konuyla ilgili hazırlıklarını devam ettiriyor. Zaman zaman Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantılarında da ele alınan düzenlemeler, belli bir plan dahilinde hayata geçirilecek.

    Emekli maaşlarına zam için 3 düzenleme

    Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuoyunun yakından takip ettiği üç önemli konuyla ilgili hazırlıklarını devam ettiriyor.

    Düzenlemeler dar gelirlerin sıkıntılarını giderecek, aynı zamanda iş hayatında sorun yaratmayacak şekilde yapılacak.

    Üç düzenleme belli bir plan dahilinde hayata geçirilecek. 3600 gösterge çalışmalarında genel bir düzenleme yapılması halinde lise ve üniversite mezunları, en alt düzeydeki memurla daire başkanlarının aynı maaşı olması gibi bir sonuç ortaya çıkacak.

        Böyle bir adaletsizliğin önlenmesi için kademelendirme ya da farklı bir tanım getirme alternatifleri üzerinde duruluyor.

        SABAH'ta yer alan habere göre, Yapılacak düzenleme ile 3600 gösterge verilmesi ama bu kesimler arasındaki dengenin korunarak düzenlemenin yapılması planlanıyor.

        3.500 TL'NİN ÜSTÜNE ÇIKILACAK


            İşveren asgari ücret konusunda net 3 bin 500 lirayı tolere edebileceği sinyalini verdi. Bunun üzerine ne kadar çıkılabileceği, nasıl bir destek sağlanabileceği üzerinde duruluyor.

            Tartışılan konulardan biri de sektörel ve bölgesel asgari ücret uygulaması.

            Böylece belli mesleklerden olanlar standart ücretlerin üstünde bir maaş alabilecek. Bakanlık, devletin işverene verdiği 75 liralık prim desteğinin 100 liraya çıkartılması için de çalışıyor.

                Hükümet, maaşı asgari ücretin altında kalan emeklilerin durumunun düzeltilmesine de önem veriyor.

                Bu konuda ne yapılabileceğine ilişkin de bir çalışma yürütülüyor.
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                Emekli maaşlarına zam için 3 düzenleme
                Haberler Ekonomi Son dakika: Emekli maaşlarına zam için 3 düzenleme geliyor! Emeklilere seyyanen zam
                    SON DAKİKA