Son dakika: Emekli maaşlarına zam için 3 düzenleme geliyor! Emeklilere seyyanen zam

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuoyunun yakından takip ettiği üç önemli konuyla ilgili hazırlıklarını devam ettiriyor.
Düzenlemeler dar gelirlerin sıkıntılarını giderecek, aynı zamanda iş hayatında sorun yaratmayacak şekilde yapılacak.
Üç düzenleme belli bir plan dahilinde hayata geçirilecek. 3600 gösterge çalışmalarında genel bir düzenleme yapılması halinde lise ve üniversite mezunları, en alt düzeydeki memurla daire başkanlarının aynı maaşı olması gibi bir sonuç ortaya çıkacak.