Black Friday kampanyaları ne zaman bitecek? Hepsiburada, Trendyol, N11, Amazon, Gittigidiyor indirimleri kaç gün sürecek?

AMAZON GÜLÜMSETEN CUMA FIRSATLARI NE ZAMAN?

Amazon Türkiye Kara Cuma kampanyasını Gülümseten Cuma Fırsatları olarak duyurdu. 14 Kasım'da başlayan indirimler 29 Kasım tarihine kadar devam edecek. Gülümseten Cuma Fırsatları süresince müşterilere geniş bir ürün yelpazesi, yüzde 60'a varan indirimler ve birçok avantaj sunulacak. Binlerce üründe uygun fiyatlar, ücretsiz ve hızlı kargo seçenekleri bulunacak.

GİTTİGİDİYOR SÜPER CUMA

GittiGidiyor Kara Cuma kapsamındaki kampanyasını geleneksel "Süper Cuma" olarak duyurdu. "Süper Cuma" kampanyası 25 Kasım saat 12.00'den 26 Kasım 23.59'a kadar sürecek. Cep telefonundan bilgisayar ve tablete, ev dekorasyondan giyim ve aksesuara, evcil hayvan ürünlerinden süpermarkete kadar onlarca farklı kategoride milyonlarca ürün, sepette sağlanan büyük fiyat avantajlarıyla birlikte tüketicilere sunuluyor.