Son dakika: Altın fiyatları neden yükseliyor? 23 Kasım altın fiyatları canlı grafik: Gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

Öğle saatlerinden sonra altın fiyatları hakkında yapılan araştırmalar artışa geçti. Fiyatların yükselişe geçmesiyle birlikte özellikle gram ve çeyrek altın fiyatları yoğun olarak araştırılıyor. Peki, altın fiyatları neden yükseliyor? 23 Kasım altın fiyatları canlı grafik son durum nedir? Gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte son alış satış fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, yükselen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin altının ons fiyatındaki tepki yükselişini sınırladığını söyledi.