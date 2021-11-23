24 Kasım Benzin, motorin ve LPG ne kadar, kaç TL oldu? Benzin, motorin ve LPG'ye zam gelecek mi?

Akaryakıta zam gelip gelmeyeceği vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan bir açıklama yapılıp yapılmadığı akıllarda yer ediniyor. Peki, benzin, motorin ve LPG ne kadar, kaç TL oldu? Benzin, motorin ve LPG'ye zam gelecek mi? İşte haberin detayları...

BENZİN, MOTORİN VE LPG NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Benzin, motorin ve LPG litre fiyatlarına zam yapılacağı iddia edildi. LPG'ye 70 kuruş, benzin ve motorine 90 kuruş civarı zam geleceği iddialar arasında yer alıyor.

EPGİS tarafından yapılan son açıklamada; "23/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 19 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.