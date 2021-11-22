Milyonlarca emekliye bomba gibi haber: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni maaş! 750 TL zam geliyor

EN ÇOK 8 BİN 242 TL

Merkez Bankası'nın yüzde 18.4'lük 2021 enflasyonu tahminine göre ikinci 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 9.17'yi bulabilecek. En yüksek maaş 687 lira artışla 8 bin 179 liraya ulaşacak.