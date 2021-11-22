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    Milyonlarca emekliye bomba gibi haber: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni maaş! 750 TL zam geliyor

    SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, enflasyon tahminlerine göre yüzde 9.17 ya da yüzde 10.01 olabilecek. Maaşlarda 750 liraya varan artış yaşanacak. TAKVİM, iki formüle göre yeni maaşları hesapladı.

    Emekliye yeni maaş

    Yılın sonuna yaklaşılırken, emeklilerin gözü Ocak artışına çevrildi.

    SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak.

    Zam oranı için ipuçları da geliyor.

        2 VERİ DAHA VAR
        Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 6.72 olarak gerçekleşti.

        Kesin oran için geriye Kasım ve Aralık verileri kaldı.

        Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 503 liraya varan artış yaşanacak.

            En yüksek aylık 7 bin 492 liradan 7 bin 995 liraya çıkacak.

            EN ÇOK 8 BİN 242 TL
            Merkez             Bankası'nın yüzde 18.4'lük 2021 enflasyonu tahminine göre ikinci 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 9.17'yi bulabilecek. En yüksek maaş 687 lira artışla 8 bin 179 liraya ulaşacak.

            Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 19.31'lik enflasyon tahminine göre ise zam oranı yüzde 10.01 olabilecek. En yüksek maaş 750 lira artışla 8 bin 242 liraya ulaşacak.
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                Haberler Ekonomi Milyonlarca emekliye bomba gibi haber: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni maaş! 750 TL zam geliyor
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