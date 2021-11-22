Milyonlarca emekliye bomba gibi haber: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni maaş! 750 TL zam geliyor

- Ekonomi
- 22.11.2021 Gazete
2 VERİ DAHA VAR
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 6.72 olarak gerçekleşti.
En yüksek aylık 7 bin 492 liradan 7 bin 995 liraya çıkacak.
EN ÇOK 8 BİN 242 TL
Merkez Bankası'nın yüzde 18.4'lük 2021 enflasyonu tahminine göre ikinci 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 9.17'yi bulabilecek. En yüksek maaş 687 lira artışla 8 bin 179 liraya ulaşacak.
Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 19.31'lik enflasyon tahminine göre ise zam oranı yüzde 10.01 olabilecek. En yüksek maaş 750 lira artışla 8 bin 242 liraya ulaşacak.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ TABAN AYLIKLARI