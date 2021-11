Evde karton, plastik bardak paketleme işi başvurusu nasıl yapılır? Evde paketleme işi için başvuru şartları nelerdir?

EVDE PAKETLEME İŞİ NE KADAR KAZANDIRIR?

Evde plastik bardak paketleme işi yapan bir firmanın fiyat politikası genellikle paket başına maliyettir. Her paket için yaklaşık 1.20 Türk Lirası ödüyorlar. 10 paket plastik bardak koyarsanız 12 TL alırsınız. 100 paket bardak takarsanız her gün 120 Türk Lirası kazanırsınız. Ayda 20 gün çalıştığınızı ve her gün 100 çift plastik bardak paketlediğinizi varsayarsak, işveren firma size her ay 2.400 Türk Lirası ödeyecektir. Bildiğiniz gibi, her gün ne kadar çok ambalaj yaparsanız, o kadar çok fırsat elde edersiniz. Tabii ki, bu maliyetler işveren firmaya göre değişebilir.

Başvurular nasıl, nereden yapılır?

Plastik bardak ambalajı sağlayan firmanın duyurusu için bu firmaların web sitelerine girebilirsiniz. Aynı zamanda daha hızlı bir şekilde evde plastik bardak paketleme işi başvuru yapmak için firmaları arayabilir veya mail atabilirsiniz. Alınan başvuruyu değerlendirdikten sonra işveren firma sizinle en kısa sürede iletişime geçecektir.