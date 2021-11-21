Evde karton, plastik bardak paketleme işi başvurusu nasıl yapılır? Evde paketleme işi için başvuru şartları nelerdir?

Boş zamanlarını çalışarak değerlendirmek ve ek gelir kazanmak isteyenler Evde karton, plastik bardak paketleme işi başvuru şartları neler? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. En çok öğrenciler ve ev hanımları bu fırsatlara yoğun ilgi gösteriyor. Öğrenciler harçlıklarını çıkarırken ev hanımları da ekonomisine katkı sağlamak istiyor. Peki herkes bu işlere başvuru yapabiliyor mu? Firmalar neye göre işçi seçimi yapıyor? Paketleme işi için başvurular nereden, nasıl yapılıyor? İşte ayrıntılar…
EVDE KARTON, PLASTİK BARDAK PAKETLEME NASIL YAPILIR?
Başvuruda bulunmuş olduğunuz firma tarafından sizlere dönüş sağlayıp adres bilgilerinizi ister. Sonrasında adresinize gelerek sizinle tanışma imkanı sağlar.
Gerekli malzemeler:
Karton veya plastik bardak
Şeffaf ambalaj çantası
Paketlenmiş lastikler
Eldivenler
Ambalajlı bardakları koyabileceğiniz büyük kutu
Paketleme işi veren firma temsilcisi size bu ekipmanları verdikten sonra bardağı kaç parça şeklinde paketlemeniz gerektiğini söyleyecektir.
Firma tarafından gelen görevliler iş hakkında size bilgiler verecektir. Gerekirse getirdiği malzeme üzerinden bir kaç örnek göstererek işi size tarif edecektir. Ve muhakkak eldiven ile çalışmanızı isteyecektir. Genel olarak istenilen paketleme şekli ise,