Borsa İstanbul zirveyi gördü yabancı yatırımcı da geri döndü! İşte Borsa İstanbul'da yükselen hisseler

Garanti Bankası'nın İspanyol ortağı BBVA'nın, halka açık hisselerin tamamı için 25.7 milyar liralık gönüllü çağrıda bulunma talebiyle birlikte yabancı ilgisinin katlanması, Borsa İstanbul'u yükselişte dünyanın zirvesine taşıdı.
SABAH'ta yer alan habere göre, Döviz kurundaki artışın etkisiyle dolar bazında yerinde saysa bile, Borsa İstanbul son 1 hafta ve 1 ayda, dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu. Borsa İstanbul geçen hafta yüzde 6, son 1 ayda ise yüzde 21.5 yükseldi. Dubai Borsası son 1 ayda yüzde 15.8 ile yükselişte ikinci sırada yer aldı.
Endeks geçen hafta 1.737 puanla kapanış rekorunu kırarken, 1.759 puanla tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Geçen hafta bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 12.2'ye ulaştı.