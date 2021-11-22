Borsa İstanbul zirveyi gördü yabancı yatırımcı da geri döndü! İşte Borsa İstanbul'da yükselen hisseler

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri son 1 haftada 92 milyar TL, 19 Ekim'den bu yana ise 287 milyar lira artarak 1 trilyon 767 milyar liraya çıktı. Borsada 6 Ekim'den bu yana yükseliş yüzde 27 oldu.