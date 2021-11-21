Posta ve kargo sektöründe yeni düzenleme! İlave ücret talep edilemeyecek

ESNAF GEL-AL NOKTASI OLDU

Yapılan düzenlemeyle daha önce posta gönderilerinin alıcısıyla teslimat noktası olarak esnafların hizmet verebilmesine imkan tanındı. Bunun için esnafların kargo şirketleri ile sözleşme imzalamaları gerekirken bugüne kadar 10 binlerce esnaf kargo şirketleri için teslimat noktası görevini üstlendi.