İranlı turistler geldi Van'da esnafın yüzü güldü

Ekim ayından bu yana 72 saat içinde yapılan PCR testi sonucunun "negatif" olduğunu belgeleyerek Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan geçenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Uzun aradan sonra kente gelen turistler, yaptıkları alışverişle ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan esnafa adeta can suyu oldu.
Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılmasıyla kentteki tüm otellerin doluluk oranının arttığını belirten Royal Berk Hotel Genel Müdürü Ebru Yeşilağaç, "Pandemi dönemi doğal olarak bizi de etkiledi. Zor zamanlar geçirdik. Çok şükür pandemi etkisini yitirdikten sonra kapılar açıldı ve İranlılar şehrimize gelmeye başladı.