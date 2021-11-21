İranlı turistler geldi Van'da esnafın yüzü güldü

Çünkü ülkemiz İran'a göre daha sosyal ve daha güvenli. Tarihi zenginliklerimiz çok fazla, sınır komşusuyuz. Tüm etkenlerden dolayı İranlılar ilimizi tercih ediyorlar" diye konuştu.

İranlılar ise pandemi döneminde Van'ı çok özlediklerini belirterek, geldikleri için mutlu olduklarını söylediler.